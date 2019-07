Accident mortal pe DN6, provocat de un șofer beat

Un barbat din Lugoj si-a pierdut viata intr-un cumplit accident, in noaptea de vineri spre sambata. Accidentul s-a petrecut pe DN6, in apropiere de Gavojdia. Masina lugojeanului a fost lovita in plin de un camion. Soferul camionului nu s-a asigurat in momentul in care a virat la stanga pentru a intra pe un drum ce duce spre balastiera. Din nefericire, in urma impactului dintre camion si autoturism, lugojeanul care se afla la volan nu a mai avut nicio sansa si a murit pe loc. ”Pur si simplu nu l-am vazut! Am dat sa merg aici la balastiera. Nu am baut nimic!”, a declarat soferul camionului pentru Lugoj Info.ro. Politistii l-au testat pe sofer cu alcooltestul. Aparatul a indicat o valoare de 1,28mg/l/alcool pur in aerul expirat. Barbatul a fost dus la spital pentru recoltarea de probe biologice. Politistii ar putea cere retinerea soferului pentru 24 de ore, avand in vedere faptul ca omul era aproape in coma alcoolica atunci cand s-a urcat la volan. Lugojeanul mort nu a fost inca identificat. Masina era inscrisa pe numele unei femei din cartierul Stadion.

Barbatul mort in accident avea 25 de ani si se numeste Ardelean Marius-Mario, scrie lugojinfo.ro.

