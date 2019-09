Accident transmis live pe Facebook – Video

Un barbat din Caransebes a provocat un accident de circulatie care putea avea urmari grave, la numai cativa kilometri de Lugoj.

Barbatul sustine ca venea din Austria si intentiona sa ajunga la Caransebes. In apropiere de Lugojel, individul a vrut sa depaseasca coloana printr-o manevra neregulamentara si a intrat in plin intr-o masina care circula regulamentar.

Politistii au stabilit ca barbatul era baut si avea o concentratie de 0,75mg/l alcool pur in aerul expirat. Un sofer aflat in trafic a observat ca barbatul din Caransebes merge in zig-zag si a inceput sa filmeze masina inca de cand aceasta se afla pe soseaua de centura. In cateva minute, soferul a filmat live accidentul presimtind ca gugulanul nu va face multi kilometri fara sa fie implicat in vreun incident rutier. Din fericire, nimeni nu a fost ranit si asta in ciuda faptului ca masinile implicate in accident au fost serios avariate. Barbatul care s-a urcat beat la volan va fi cercetat pentru conducere sub influenta alcoolului si va ramane pieton o mare perioada de timp.

Sursa: lugojinfo.ro

Comentarii

comentarii