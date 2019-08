Accident violent în Calea Șagului, sâmbătă după amiaza

Un accident violent a avut loc, sâmbătă 17 august, la ora 16.30, în stația de autobuz 33, din fața terasei Pink, în Calea Șagului din Timișoara. Două autoturisme – unul cu număr de Bistrița Năsăud și unul cu număr de TM- s‐au avariat destul de serios, în urma impactului. Izbitura a fost atât de tare încât a răsunat cartierul și i-a îngrozit pe cetățenii care așteptau în stație și la terasă. În mașina lovită se aflau doi minori în vârstă de sub un an. În 10 minute au venit la fața locului pompierii și salvarea, iar poliția in 15 minute pentru a cerceta cazul. Se pare că nu au fost victime. Numai cei doi copii au suferit o spaimă groaznică.

