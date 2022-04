Ace of Base, un nou nume mare la Ciao Festival de la Muzeul Satului

Organizatorii Ciao Festival au prezentat azi un nou nume important care va concerta ├«n perioada 27-29 mai 2022, la Muzeul Satului B─ân─â┼úean. Pe l├óng─â trupa franco-brazilian─â Kaoma, anun┼úat─â ├«nc─â de acum trei s─âpt─âm├óni, Boney M, Magic Affair, Londonbeat, Rozalla ┼či Capella, dezv─âlui┼úi pe parcursul zilelor trecute, la Timi┼čoara va ajunge ┼či Ace of Base. Trupa suedez─â condus─â de Jenny Berggren a fost ┼či Diskoteka Festival, ├«n 2019, unde i-a ├«nc├óntat pe fani cu hit-uri precum ÔÇťHappy NationÔÇŁ, ÔÇťAll That She WantsÔÇŁ, ÔÇťThe signÔÇŁsau ÔÇťWheel of FortuneÔÇŁ.

Abonamentele au fost deja puse ├«n v├ónzare ┼či cost─â 100 de lei pe zi ┼či 300 lei pe toate cele trei zile.

ÔÇ×Ast─âzi anun┼ú─âm un nume foarte important care va fi prezent la Ciao Festival. Este vorba despre Ace of Base. Organizarea se desf─â┼čoar─â bine, nu am ├«nt├ómpinat probleme din partea autorit─â┼úilor locale. La Muzeul Satului vom avea patru scene, am identificat zonele, am trasat harta, ┼čtim unde vor fi food track-urile, zonele de distrac┼úie ┼či ateliere pentru copii, am deschis platforma pentru bilete ┼či a┼čtept─âm publicul ├«n num─âr c├ót mai mareÔÇŁ, a spus Mircea Nicolici, unul din organizatorii Ciao Festival.

De asemenea, de pe scena locală au fost confirmaţi Pro Consul, Gheorghe Gheorghiu, Keo, Vali Crăciunescu, Mihai Trăistariu sau DJ Geo da Silva sau DJ Conte.

“Ciao Festival din Timi┼čoara, a┼ča cum descrie ┼či numele, este un eveniment despre ┼či pentru b─ân─â┼úeni. Ciao este cel mai potrivit salut pentru publicul b─ân─â┼úean ┼či modul ├«n care am dori s─â ar─ât─âm c─â acest festival a fost g├óndit ┼či realizat pentru el. Programul, arti┼čtii, invita┼úii, activit─â┼úile, atmosfera ┼či ├«ntreg evenimentul sunt adresate familiei. Vor fi surprize pentru toate v├órstele ┼či gusturile”, a mai spus Mircea Nicolici.

