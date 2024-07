Acordarea titlului de Cetăţean de onoare lui Szekernyes Janos, contestată. Artistul ripostează

Ziua Timişoarei vine şi în acest an cu o pleiadă de personalităţi propuse să devină cetăţeni de onoare ai municipiului, aceştia fiind criticul de artă Janos Szekernyes, multipla medaliată olimpică Maria Olaru şi caporalul Ola Adrian Sergiu.

Împotriva nominalizării domnului Szekernyes, venită din partea Asociației Femeilor Maghiare din Timișoara (AFMT), a apărut, însă, o opoziţie din partea Uniunii Artiştilor Plastici (UAP) Timişoara, care spune, într-un comunicat, că criticul de artă, care a fost timp de 16 ani preşedintele UAP Timişoara, ar fi lăsat în urmă datorii de 50.000 de euro şi sediul în ruină.

Janos Szekernyes declară, pentru Ziua de Vest, că este surprins şi că nu a fost căutat de nicio instituţie a statului în această chestiune.

“Mă surprinde. Eu am fost doar preşedinte la ATP timp de 16 ani, patru mandate m-au ales. Actualul preşedinte m-a întrebat dacă nu mai candidez, iar eu i-am spus că nu şi atunci ea (preşedinta Daniela Constantin, n.r.) a spus că dacă eu aş fi candidat ea nu s-ar fi prezentat. Pe de altă parte, la rugămintea noii conduceri s-au făcut nişte verificări şi reiese că sunt datorii. De unde să fie datorii dacă Uniunea nu a avut atâţia bani niciodată? Pe mine nu m-a căutat nimeni, nici Uniunea, nici tribunalul sau altcineva în această cauză. Ei pot să spună acest lucru (că nu sunt de acord cu acordarea titlului de cetăţean de onoare al municipiului Timişoara, n.r.). S-a anunţat în presă hotărârea de consiliu local, festivitatea de înmânare. Nu ştiu dacă mai are vreun efect această chestiune. Pe mine nu m-a propus Uniunea, ei pot avea altă părere. Asta mă surprinde, că Asociaţia Femeilor Maghiare, care m-a propus, a vorbit cu doamna preşedinte şi a fost de acord să dea chiar o recomandare. Putea să refuze atunci. Formula (de anonimat, n.r.) ‘În numele Uniunii’ poate fi o invenţie sau să fi făcut cineva în numele Uniunii (afirmaţiile, n.r.)”, spune Janos Szekernyes.

UAP Timişoara susţine, printr-un comunicat neasumat de o persoană anume, că se opune acordării titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara criticului de artă Szekernyes.

“După 4 mandate (16 ani de preşedinte), domnul Szekernyes Janos a lăsat UAP filiala Timişoara în insolvenţă, cu 50.000 euro datorii la ANAF şi PMT, 8.000 euro executor judecătoresc Colterm, neînscris niciun mandat la Judecătoria Timişoara. Din 1998 filiala nu figura în acte actualizate juridic şi pe acest fond banca era blocată. Aşadar, în 2019 ne execută ANAF, PMT, DFMT, BCR, ITM, DSP, Colterm şi toate regiile obligatorii ENEL, RETIM, Aquatim etc. Sediul filialei ajunsese o ruină, debranşat de la căldură, impozitele pe salarii neplătite, cotizaţia parte pentru UAPR preluată de la artişti şi nevirată. A fost un dezastru, un caz penal (…). Dacă ştiam situaţia, nu m-aş fi băgat în haosul în care trăiau. Am avut întelegere şi nu am dat în judecată. (…). Pe noi ne-a costat foarte mult ieşirea din toate aceste dezastre, plata lor, înregistrarea filialei şi reabilitarea imaginii UAP filiala Timişoara pentru că din aceste cauze de datornici şi rău platnici eram foarte rău văzuţi în toate mediile. Totul ne-a costat enorm! Deci, vernisările şi ceea ce a făcut dânsul pentru el în exclusivitate, indemnizaţia specială pe care şi-a rezolvat-o de la UAPR pe viaţă, nu fac obiectul unei recomandări din partea UAP filiala Timişoara pentru a deveni cetăţean de onoare al Timişoarei. (…). UAP filiala Timişoara nu îl recomandă pe domnul Szekernyes Janos pentru această onoare din partea autorităţilor, pentru că nu o merită”, arată informarea UAP.

Conform comunicatului Primăriei Timișoara privind decernarea titlului de Cetățean de Onoare, ”Ioan (János) Szekernyes s-a impus, de-a lungul anilor, ca profesor, ziarist, istoric, critic literar și de artă. Numele său este legat de comunitatea maghiară a orașului nostru și de moștenirea sa culturală, dar ȋn același timp, depășește cu mult frontierele acestei apartenențe. Polivalența preocupărilor sale ȋl impune ca un om al Cetății, un om de cultură al Timișoarei și al Banatului istoric”.

Comentarii

comentarii