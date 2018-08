Acțiune civică a membrilor partidului Pro Romania, filiala Timiș

Membri partidului Pro Romania, filiala Timiș, au participat sâmbătă la o acțiune de reconstrucție a unui adăpost canin care aparține unui ONG de profil din Timișoara.

“Dupa furtuna de joi, o echipă a unui ONG care se ocupă de câini fără adăpost ne-au cerut ajutorul pentru a reface dependințele din incita centrului. Astfel am decis să dam o mână de ajutor și am contribuit în plus cu mâncare și materiale de construcții. Urmează o toamnă încărcată de activități politice însă în limita timpului probabil ne vom mai implica și în astfel acțiuni cu caracter mai degrabă civic” , spun cei de la Pro România.

Comentarii

comentarii