Acțiunile AEM Timișoara, precum și o bază sportivă a acesteia, au fost scoase la vânzare de către banca de stat Exim Banca Românească

Un procent de aproape 98% din acțiunile companiei AEM SA, deținătoarea fabricii de contoare de consum de curent electric și gaze naturale din Timișoara, cea mai mare de profil din țară, societate intrată în insolvență în urmă cu aproape un an și cu activitatea de producție sistată încă din 2023, a fost executat silit de către banca de stat Exim Banca Românească, fosta EximBank, pentru rate neplătite la un credit contractat în 2017, relevă date analizate de Profit.ro.

Pachetul de 97,98% din capitalul AEM SA a fost scos la licitație la prețul total de pornire de circa 1,85 milioane lei. Prima ședință de licitație va avea loc luna viitoare. Exim Banca Românească are gaj și pe o bază sportivă din Timișoara a AEM SA, compusă din teren intravilan de 1,2 hectare (categoria de folosință curți-construcții), clădire administrativă (pavilion sportiv), teren de minifotbal și teren de tenis. Baza sportivă a fost scoasă de asemenea la licitație, la prețul de pornire de circa 2,15 milioane euro și cu prima ședință de vânzare programată tot luna viitoare.

Instituția de credit controlată de Ministerul Finanțelor figurează în tabelul preliminar de datorii al AEM SA cu o creanță garantată în sumă de peste 108 milioane lei. Totalul provizoriu al creanțelor cu drept de vot se ridică la aproape 600 milioane lei, din care ANAF are de recuperat mai mult de 378 milioane lei. Cota de 97,98% din capitalul AEM SA a fost executată silit întrucât acționarii au garantat cu deținerile lor creditul luat de la Exim Banca Românească. Aceștia sunt Ionel Pepenică (53,6204%), Luxten Lighting Company (24,2941%), Tiberiu Hidi (15%) și Cosmin Ciovică (5%).

″Administratorul judiciar face în această perioadă eforturi susținute pentru identificarea unor soluții pentru debitoare și activitatea acesteia, urmând ca rezultatul acestor demersuri să fie prezentat creditorilor și judecătorului sindic. În acest sens, administratorul judiciar arată că, la începutul lunii decembrie (2024 – n.r.), a recepționat din partea unei companii o solicitare ca reprezentanții acesteia să efectueze o vizită de lucru la fabrica AEM SA din Timișoara, aceștia având interes pentru activitatea și produsele AEM. În acest context, administratorul judiciar arată că a organizat această vizită și a participat la derularea acesteia″, se menționează într-un raport al administratorului judiciar al AEM SA.

De fabrica de contoare din Timișoara a fost interesat furnizorul de energie electrică Getica 95 Com. În ultimul an pentru care există date publice disponibile raportate la Ministerul Finanțelor, 2022, AEM SA a înregistrat un profit net de aproape 5 milioane lei, la venituri totale de peste 143 milioane lei și cu un efectiv mediu de peste 660 de angajați. Cel mai bun an din istoria recentă a companiei a fost 2014, cu profit net de peste 29 milioane lei, încasări de circa 293 milioane lei și 1.300 de salariați. Întreprinderea a fost înființată în 1970, sub denumirea de Fabrica de Aparate Electrice de Măsurat Timișoara.

