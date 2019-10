Acuzații grave după incendiul de la Smartfit. ”Concurența încearcă să sperie clienții. Focul a fost provocat de o mână criminală”

Reprezentanții Smartfit susțin că incendiul care a izbucnit sâmbătă în sala de sport de pe b-dul Cetății din Timișoara a fost provocat pentru a speria clienții companiei. Spre aceeași concluzie se îndreaptă și ancheta pompierilor, confirm cărora toate indiciile duc spre o mână criminală.

”Sala Smartfit de pe bulevardul Cetății din Timișoara a fost incendiată, cel mai probabil la comanda unei persoane care a vrut să discrediteze afacerea. Nu au existat victime, nu s-a creat panică, asigurăm clienții și publicul larg că în cadrul Smartfit sunt respectate toate normele de siguranță, evenimentul nefericit de astăzi venind ca o confirmare a capacității Smartfit de gestionare a oricărei probleme.

Am pus la dispoziția organelor legii informațiile necesare identificării persoanei care a incendiat intenționat sala, din primele verificări se află în atenția poliției un suspect cu antecedente penale, susțin reprezentanții companiei.

“Am încredere in ancheta Poliției și cred că va ieși la iveală mintea criminală care ar fi putut comanda un astfel de incendiu. Suspectul, o persoană certată cu legea, a fost doar un instrument intr-un joc diabolic pus la cale de oameni care vor cu orice preț să afecteze imaginea Smartfit, după nereușitele legale și mediatice. Am declarat și la Poliție următoarea coincidență tulburătoare: fostul meu angajat, Răzx’an Irimescu, m-a amenințat că îmi pune pompierii in cap. Am crezut că se referă la doar ia plângerile aberante pe care mi le-a făcut. Pagubele materiale nu contează, insă încep să mă tem pentru familia și pentru copiii mei” a spus Cosmin Șorban, asociatul majoritar al Smartfit Timișoara.

Smartfit este cel mai mare operator de fitness din vestul României, cu peste 6.000 de clienți și aproape 70 de antrenori. în ultima perioadă, firma a fost asaltată, în presă și la tribunal, de atacuri bine puse la punct, orchestrate de un fost angajat care, prin interpuși, gestionează o sală de sport concurentă și care pregătește deschiderea celei de-a doua săli la 500 m de centrul Smartfit incendiat.

„Dezaprobăm orice practică de concurență neloială și suntem convinși că publicul și clienții Smartfit nu vor cădea in plasa jocurilor murdare făcute de concurență. Voi face toate demersurile ca vinovății de incendiul de astăzi să plătească pentru fapta lor oribilă. Nu așa se atrag clienții, ce s-a întâmplat astăzi este comportament criminal” a continuat Cosmin Șorban, asociatul majoritar al Smartfit Timișoara.

