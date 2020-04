Acuze grave la Spitalul Municipal din Arad. O pacientă decedată de coronavirus, ”lăsată să moară ca un câine”. Niciun medic nu a fost pe la ea!

Acuze grave la Spitalul Municipal din Arad. O femeie de 53 de ani internată cu diabet și probleme la inimă a murit după ce a fost infectată cu COVID.

Rezultatele testului i-au venit chiar în ziua în care a murit.

Elena Popescu, colega de salon a celei care a decedat, vine cu acuzaţii extrem de grave: ”Au lăsat-o pe doamna Emilia să moară. Nici un medic nu a fost pe la ea!”.

Conducerea spitalului neagă această situație.

”M-am internat joi seară și următoarea zi, a venit doamna Emilia. A prezentat tuse, se simțea foarte rău. A venit asistenta, i-a dat patul și i-a administrat paracetamol. Vineri seara s-a simțit rău de tot. I-am dat apă și niște cremă. Vineri noaptea n-a dormit deloc. Dimineața mi-a zis că tușește cu sânge.

Am chemat asistenta, i-am explicat și a zis: ce să facem? asta e boala. Nu a venit nimeni la ea, să o intubeze, să facă ceva. Efectiv a fost lăsată să moară ca un câine. Seara a zis că să chem asistenta să vină să îi facă insulina. Eu am chemat asistenta și s-a dus acolo după aparatul cu glicemia. I-a zis că are 400 glicemia și a plecat.

Era transpirată toată a zis să stingem becul să ne culcăm. Când m-am pus în pat, n-a trecut o secundă și a căzut din pat. Au venit trei asistente. Nu am văzut niciun medic, niciun aparat să o resusciteze sau să îi facă ceva. Ne-a pus să ne întoarcem cu spatele. Am stat o oră jumate și ne-am dus pe coridor că nu puteam sta acolo.

Noi știam că e pozitivă, mi-a spus. Dacă ea știa asta știau și cadrele medicale. Rușine la sistemul sanitar.”, a zis Elena Popescu, exclusiv pentru Antena 3.

