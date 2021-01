Ada Hausvater (TNTm): ‘Teatrul trăieşte!’ – mesajul cel mai important pe care am vrut să îl transmitem

Teatrul Naţional Timişoara a reuşit, în 2020 – într-un an altfel, plin de provocări, cu majoritatea spectacolelor mutate în online, performanţa de a oferi publicului trei premiere.

Managerul Teatrului Naţional “Mihai Eminescu” din Timişoara, Ada Hausvater, a declarat, pentru AGERPRES, că anul 2020 a fost o lecţie de responsabilitate, de asumare şi de rezilienţă, un an care a impus permanent adaptarea şi reconfigurarea formulelor de lucru.

“În egală măsură, am încercat mereu să transformăm fiecare provocare în rampe de lansare pentru formule noi de acţiune, pentru formule noi de interacţiune, precum şi pentru proiecte noi. Anul 2020 a probat cu succes trăinicia relaţiei Teatrului Naţional cu publicul în toate variantele pe care le-am propus: spectacole cu public în aer liber şi în săli, difuzarea de înregistrări ale unora dintre spectacolele noastre în etapa stării de urgenţă sau – cum este cazul şi în prezent – prin transmisiuni în direct ale spectacolelor programate”, afirmă Ada Hausvater.

Cu toate dificultăţile cauzate de pandemie, Naţionalul timişorean a reuşit performanţa de a scoate la rampă trei premiere – două cu public în sală şi una online.

Este vorba despre premiere care au fost bine primite de iubitorii teatrului – “Rinocerii” lui Eugene Ionesco, în regia lui Gabor Tompa (4 martie) şi “Homer 2020”, spectacol-triptic după Homer, în regia conjugată a lui Ion-Ardeal Ieremia, Mihaela Lichiardopol şi Sabin Popescu (9 octombrie), lansate cu publicul în sală. Cea de-a treia premieră, online, a fost “Povestea acelor oameni care într-o seară s-au adunat în jurul unei mese” de şi în regia lui Radu Iacoban (5 decembrie), spectacol realizat în cadrul proiectului “Vocile oraşului – Central Park”, parte din Programul Cultural Timişoara Capitală Europeană a Culturii.

“Anul 2020 a fost unul în care, motivaţi de dorinţa uriaşă de a juca şi de a fi împreună cu publicul, am construit un spaţiu de spectacol în aer liber – ‘Scena A ut DOR’, care a devenit a patra scenă a Teatrului Naţional. Nu în ultimul rând, am organizat o ediţie specială a festivalului nostru, intitulată FEST-FDR – S.O.S.2020, în care unul dintre criteriile de selecţie pentru cele 15 spectacole invitate a avut în vedere capacitatea acestora de a se adapta pe scena în aer liber. Anul 2020 ne-a determinat, totodată, să ne perfecţionăm în echilibrarea entuziasmului şi a rigorii. Am avut cu toţii convingerea că doar muncind ne putem păstra sănătatea mentală. Aplicarea la literă a măsurilor de prevenţie împotriva virusului a avut succes şi ne-a permis să ne concentrăm pe repetiţii şi spectacole, cu şi fără public fizic, în funcţie de deciziile luate la nivel naţional şi regional, în acest sens”, precizează managerul TNTm.

Pentru trupa de actori de la Timişoara, munca în echipă a fost esenţială în anul care a trecut.

“Mesajul cel mai important pe care am vrut să îl transmitem este: ‘Teatrul trăieşte!’. Iar publicul a venit, a fost alături de noi – cu mască, la doi metri distanţă, respectând toate măsurile de prevenţie sau vizionând de acasă reprezentaţiile transmise în direct, publicul ne-a arătat fără nici cea mai mică urmă de dubiu că are nevoie de teatru. Şi nu aş vrea să închei fără să reamintesc premiul UNITER pentru debut, decernat în 2020 tânărului membru al trupei Naţionalului timişorean, Andrei Chifu”, spune Ada Hausvater.

Concluzia managerului TNTm este aceea că pandemia ne-a pus în “stand-by” pe toţi, în toată lumea: ”planuri croite cu grijă de ani de zile au fost amânate sine die sau au dispărut, proiecte şi înţelegeri care păreau sigure şi de neclintit au fost anulate; toate activităţile umane s-au recalibrat”.

“Ca atare, cu adevărat important este că, înainte de orice altceva, ne hrănim cu speranţa zilei în care vom redeschide sălile de spectacol, cu viziunea zilei în care ne vom întâlni din nou, faţă în faţă cu publicul, în acel unic, minunat şi irepetabil schimb de emoţie şi de energie pe care doar spectacolul de teatru îl poate face să existe”, a încheiat managerul TNTm, Ada Hausvater. (Sursa: Agerpres)

