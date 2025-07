Administrația Fritz riscă să piardă 29 de milioane de euro, din cauza unor studii copy/paste făcute greșit și plătite cu sute de mii de euro

Haosul din documentația Primăriei Timișoara pentru licitația privind „Regenerarea Urbană a zonei Piața Traian”, a dus la contestarea și anularea proiectului care implicit înseamnă pierderea finanțării. Demarată în februarie, marcată de o lista lungă de solicitări de clarificări din partea firmelor de construcție și o contestație, procedura a fost anulată săptămâna trecută, au dezvăluit jurnaliștii de la Opinia Timișoarei.

Conform acestora, “la scurt timp după lansarea procedurii în Sistemul de Achiziții Publice, au și început să curgă cererile de lămuriri tehnice către municipalitate.

Constructorii care voiau să se înscrie în competiție s-au trezit că nu-și puteau genera și calibra ofertele, întrucât documentația avea foarte multe lipsuri și neconcordanțe.

De la stâlpi trecuți ca materiale în rețeta normei de demontare, elemente de construcție ce nu figurau în hârtii și până la pretinderea unei anumite proceduri de sudură, deși există și altele omologate, sau amortizoare de zgomot și vibrații pentru 620 de metri de șină de tramvai lipsă din documentație, până la indicații tehnice pentru macazuri sau tratamente pentru șine ce nu erau trecute, constructorii au găsit tot felul de hibe pentru care au cerut explicații”.

Este a treia oară când “proiectul de suflet” al lui Dominic Fritz, reabilitarea zonei Traian a eșuat rușinos și lamentabil. Dincolo de o foarte lungă listă de neclarități și lipsă de aplicabilitate, sesizate de firmele de construcții interesate de proiect, cei care l-au întocmit au executat un copy/paste dintr-un alt plan. Ceea ce explică faptul că au uitat, în conținutul studiului, numele unei entități dintr-un alt oraș, mai exact “Regia de Transport Bistrița”.

Echipei Fritz nu i s-a părut o problemă așa că i-a pasat pe contestatari cu un lapidar “Vă rugăm să treceți peste această eroare de editare, se va ignora această sintagmă”. Doar că fenta useriștilor nu a ținut, astfel că procedura a fost anulată în totalitate.

În cele din urmă, dată fiind lista prea lungă de probleme din proiect, licitația a fost anulată în 22 iulie.

Opiniatimisoarei.ro a cerut administrației un punct de vedere legat de această situație.

„Primăria Municipiului Timișoara va implementa unul dintre cele mai ample proiecte de regenerare urbană a unei zone istorice, iar interesul nostru este ca lucrările, care vizează 14 străzi și 4 piețe – circa 60.000 de metri pătrați în total – să fie executate la standarde ridicate de calitate și în termenele asumate.

În ceea ce privește fondurile europene obținute pentru execuție, nu există, în acest moment, un risc de pierdere. Așteptăm finalizarea perioadei legale de contestații și suntem pregătiți pentru reluarea rapidă a procedurii”, este răspunsul dat opiniatimisoarei.ro de către reprezentanții Primăriei Timișoara, din care se înțelege că municipalitatea a respins ofertele constructorilor ca… inacceptabile. Firmele pot contesta decizia primăriei în aceste zile.

Valoarea estimată a contractului este de 29 de milioane de euro, din care 14 milioane de euro vin prin Programul Regional Vest 2021-2027, Intervenția Regională 7.1.A – Revitalizare și Regenerare Urbană.

Lucrările din Piața Traian ar trebui să dureze 2 ani și jumătate și să transforme zona istorică într-una modernă, cu spații dedicate comunității și acces ușor la Canalul Bega, centrul orașului, școli, grădinițe, zone comerciale și alte puncte de interes din cartierul Fabric.

Peste 57.000 mp de spații publice sunt prevăzuți a fi reabilitați, incluzând 3 piețe și în jur de 15 străzi adiacente, din zona defavorizată.

Mai trebuie spus că în ultimii doi ani, primarul neamț președinte de partid a marșat puternic pe dezvoltarea Pieței Traian, loc unde și-au găsit spații pentru mici afaceri, cofetării, cafenele, pizzerii sau ateliere, prieteni, rude și apropiați ai primarului și ai USR. Evident, așa cum reiese din contractele de închiriere sau concesiune, la prețuri cel puțin derizorii. La stabilirea lor, useriștii din primărie au invocat nevoie de a stimula tinerii antreprenori dar și că nu pot lua sume mari pe metru pătrat într-o zonă subdezvoltată. Astfel, mulți locuitori din zonă, glumesc că trebuie schimbat numele din Piața Traian în Piața USR sau Piața Dominic Fritz.

Plagiat și opoziția locatarilor

Prima mare gafă, descoperită tot de către jurnaliștii de la Opinia Timișoarei, s-a produs în octombrie 2023, când Planwerk Arhitectură și Urbanism, firma despre care presa locală a descoperit că s-a „autoplagiat” în SF-ul întocmit pentru zona Traian din Timișoara, studiu în care a copiat dintr-o documentație mai veche pe care arhitecții au făcut-o pentru un obiectiv din Cluj-Napoca, a finalizat Studiul de Fezabilitate. Surprizele nu s-au oprit aici, căci la materialele prezentate public apăreau desene și randări cu clădiri și străzi din Ungaria și Suedia. Această distracție inutilă, cu imagini din alte țări dar cu pretenția că sunt din Timișoara, a costat nu mai puțin de 300 de mii de euro.

În februarie 2025, mulți proprietari de imobile și terenuri din zona Fabric / Traian se opun unui plan ambițios dar nerealist al primarului Dominic Fritz, prin care vrea să transforme Piața Traian într-un al doilea centru al orașului și revitalizarea întregii zone.

Zona Traian este compusă din sute de imobile foarte vechi și în stare avansată de degradare, iar majoritatea rezidenților din zonă, nu neapărat proprietari, sunt persoane nevoiașe, care au venituri mici sau trăiesc din ajutoare sociale și chiar cerșit, furturi și alte activități ilegale.

Într-o primă fază a fost renovat parțial Palatul Ștefania și au fost curățate câteva străzi și colțuri care au devenit depozite ilegale de gunoi.

În plus, s-a creat o mică comunitate de tineri care au achiziționat sau au închiriat câteva spații pentru diverse activități comerciale sau de alimentație și divertisment. Proiectul CetateanDeTraian.com(unitate) este finanțat de Centrul de Proiecte Timișoara prin programul Impuls în Comunitate.

Majoritatea proprietarilor din zonă nu sunt însă de acord cu planul de “Regenerare Urbană zona Piața Traian”, cu care primarul Dominic Fritz se laudă încă din campania electorală din 2020. Zona rămâne însă una murdară și neîngrijită, cu populație pestriță, rată crescută a infracționalității și mai ales cu multe neclarități privind Cartea Funciară și regimul de proprietate al unor imobile și curți din zonă.

Pe 16 decembrie 2024, primarul Dominic Fritz mulțumea Europei, mai exact semnase un contract de finanțare de 14 milioane de euro din fonduri europene pentru regenerarea întregii zone în jurul Pieței Traian. Tot atunci el spunea că întregul proiect va costa nu mai puțin de 34 de milioane de euro pentru a ajunge la forma dorită de edil, conform unui amplu plan de regenerare.

Pe 7 februarie 2025, același primar anunța intenția de a mai îndatora Timișoara cu încă 30 de milioane de euro, printr-un împrumut de la Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare. Împrumutul de la BERD va acoperi cheltuieli pentru două investiții deja parțial finanțate, pentru care Primăria Timișoara a câștigat și finanțare europeană: Regenerare Urbană zona Piața Traian (credit – 10 mil. euro; finanțare – 13 mil. euro) și Retehnologizarea Rețelei de Termoficare Etapa III (credit – 20 mil. euro; finanțare – 50 mil. euro).

Oamenii au petiționat Primăria Timișoara și Consiliul Local pe 21 ianuarie 2025, însă nu au primit niciun răspuns și nu au fost băgați în seamă, așa că au decis să facă publice detalii despre părțile neplăcute și chiar grave din zona defavorizată.

Pe 21 ianuarie, a apărut următorul mesaj asumat de un grup de cetățeni, locuitori ai Pieței Traian. “Vă atrag atenția că nu am trimis acest mail personal ci consiliului local. Totodată am cerut explicit număr de înregistrare. Au trecut 20 de zile și nu am văzut așa ceva…

Totodată, având în vedere că primăria vrea să ia un credit pentru acest proiect, vă puteți gândi ce riscuri implică asta. A lua bani cu împrumut, pentru un proiect făcut fără studiu, demonstrat prost, având opoziția cvasi-unanimă a locuitorilor (proprietari), într-o zonă cu CF cu probleme și nu în ultimul rând atacat în instanță.

Admițând că proiectul primește finanțare, nu va trece de instanțe și știm si ce “rapide” sunt (instanțele – n.r.). Și ca ultim argument dacă în 20 de zile nu se poate un număr de înregistrare, ce să vorbim de infrastructura cu bolarzi și altceva”, a transmis Cătălin Gheorghiu, unul dintre proprietarii din Traian și care și-a asumat rolul de a menține dialogul dintre administrație și locuitorii din Traian, într-un email trimis redacțiilor de presă, dar și primarului, viceprimarilor și tuturor consilierilor locali din CL Timișoara, pe adresele de email oficiale.

Evident că nimeni din primăria de sticlă nu a băgat în seamă expunerea de motive pertinente ale cetățenilor din Traian. Iar circul continuă și banii se pierd.

Comentarii

comentarii