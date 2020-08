Administrație modernă: PRO Metropola Timișoara! (P)

Timișoara este cel mai mare agent economic al județului! Acest pol economic atrage populația de pe o anumită rază geografică, într-un mod natural și nu administrativ. Studiile de trafic, de mișcare a populației sunt elemente minimale care certifică existența zonei metropolitane, fără a avea însă, la acest moment, constituită Asociația Zonei Metropolitane Timișoara, conform legii.

“Față de această componentă, crearea unei influențe benefice, atât pentru timișoreni cât și pentru zonele care “hrănesc” aria metropolitană, se poate realiza plecând doar de la observarea realității. Este adevărat faptul că orgoliul unor primari din zona periurbană a Timișoarei înfrânează realizarea proiectului Zonei Metropolitane, însă eu cred că inclusiv lipsa de viziune și cunoaștere a actualei administrații din Timișoara, a contribuit la nerealizarea acestui proiect”, este de părere avocat Roxana Iliescu, candidat Pro România pentru funcția de consilier local.

Avantajele reale date de dezvoltarea unitară și integrată a întregii comunități aflate atât în Timișoara cât și în afara granițelor cetăți , merită toată atenția. O astfel de dezvoltare, într-un cadru constituit juridic, stimulează apariția și dezvoltarea de noi agenți economici, atât în cetate cât și în arealul zonei metropolitane, situație care va genera, în mod direct, creșterea bugetelor locale. Mai mult decât atât, constituirea cadrului juridic al Zonei Metropolitane ar facilita atragerea de bani europeni pentru proiecte majore.

“Majoritatea liderilor locali înțeleg prin zonă metropolitană o subordonare administrativă față de polul Timișoara. Dacă edilii ar fi mai deschiși și ar avea viziune, ar accepta dialogul real cu polul economic existent în Timișoara, un mediu puternic și absolut de necontestat. Așadar, Zona Metropolitană nu înseamnă, așa cum majoritatea edililor consideră, doar sistem integrat de transport public în comun. Zona Metropolitană înseamnă, în primul rând, infrastructură comună de la sistemele de utilități și până la administrarea deșeurilor. Înseamnă, de asemenea, creșterea calității vieții atât pentru timișoreni cât și pentru timișenii din localitățile metropolitane, întrucât crearea, în termeni legislativi a Zonei Metropolitane, are consecințe în toate componentele vieții. Cu titlu exemplificativ, una dintre consecințele naturale este migrarea multor activități economice din cetate în localitățile metropolitane. Asta se traduce în creșterea bugetelor locale pentru localitățiile respective, micșorarea numărului de persoane care fac naveta, diminuarea poluării rezultate din transport și a timpului petrecut în trafic etc. De asemenea, toți am putea beneficia de avantajele existenței unităților de învățământ existente în Timișoara, fără a fi obligați să facem diferite artificii pentru a ne înscrie copiii la grădinițele sau școlile la care dorim.

Pentru toate aceste motive și nu numai, atât candidatul Pro România la funcția de primar al municipiului Timișoara, dr. Marius Craina, cât și echipa noastră de consilieri locali, cred cu tărie că administrațiile publice locale vor trebui să nu rămână debranșate de la viața socială și economică a Zonei Metropolitane, ci să se implice activ în integrarea coerentă a dezvoltărilor urbanistice metropolitane”, mai spune Roxana Iliescu.

