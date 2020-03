Administratorul pieței Nicolae Bălcescu, doamna Zorița, se apără de acuzații: „Nu fac de capul meu”

Ziua de Vest a publicat articolul „Crescătorii de animale, scoși de Poliția Locală din Piața Bălcescu, spun că: «doamna Zolița, de la Piețe, lua banii, dar nu rupea chitanțe»” pe 5 martie, pe site, și pe 6 martie, în ediția tipărită. Doamna Zorița (nu Zolița), administratorul Pieței Bălcescu, a cerut dreptul la replică, pentru a se apăra de acuzațiile care i se aduc de către cei prezenți pe 1 martie în piață, prin T.P., cel care vrea să îi reprezinte pe aceștia.

Aceasta ne-a predat următoarea hârtie:

”In ziarul de vineri 6 Martie, foarte mare ,pe prima pagina a ziarului dv.ZlUA de VEST,cu un titlu care nu lasa nici un echivoc, se face o afirmatie DEOSEBIT DE GRAVA ,asupra angajatei Piete SA ,d-na *ZOLITA*(corect ZORITA)administrator si casierul incasator, al pietei N.BALCESCU din Timisoara,cum ca ACEASTA *INCASEAZA BANI DE LA CEI DIN PIATA, FARA SA RUPA CHITANTE*Lucrul acesta ,nu este adevarat si acesta acuza a pornit de la simplu fapt ca CINEVA din piata , care a dorit sa sfideze angajatii politiei locale,fiind a treia duminica la rind ,cind erau opriti, sa-si expuna trofeele minunate, de pasari ,porumbei si animale ,a gasit de cuviinta sa dea cu noroi in activitatea angajatei, facind afirmatii mincinoase, usor de demontat. Ca angajata a SC. PIETE SA.,nu pot sa- mi permit sa fac de capul meu, sfidind legea si regulamentele de functionare ale institutie,si in urma Deciziei nr.1321 a DSVSA din 16.01 2020, datorita pericolului de infestare cu microbi ,proveniti din focarele de gripa aviara din statele vecine si confirmata, prin aparitia si in tara noastra in jud. Maramures ,s-a luat decizia, de conducerea Piete SA.,sa fie INTERZISE EXPUNEREA trofeelor de pasari,porumbei si alte animale .Pentru ca sunt obligata sa pun in aplicare ordinele si deciziile conducerii PIETE SA.,am fost nevoita ,ca impreuna cu cei din politia locala, sa interzic expunerea trofeelor, in incinta pietei.Prezenta echipajului din politia locala, m-a ajutat sa pun in aplicare hotarirea de a nu lasa pe nimeni sa isi expuna trofeele in piata .Neaceptind pe nimeni in piata CUM AS FI PUTUT SA INCASEZ BANI DE LA CEI CU TROFEE, FARA SA ELIBEREZ CHITANTE, CIND ACESTIA NU ERAU IN PIATA, FIIND INTERZISI ?.Simpla afirmatie a acelui nemultumit ,de refuzul de a fi acceptat sa-si expuna trofeele in piata, cum ca le-AM INCASAT BANI, ESTE O FABULATIE, O MINCIUNA, fiind atitia martori, care au fost prezenti si au inteles ordinul de restrictie, de a NU expune produsele lor si pe care dinsii l-au respectat.Aflind de doleanta fireasca a producatorilor ,in urma audierii reprezentantului acestora la conducerea PieteSA.,de a li se creea o alta posibilitate,nu ma priveste pe mine, dar mare mi-a fost surpriza sa constat ca cel care reprezenta producatorii, era acelasi om T.P.,care la prima prezentare in piata, cu multi ani in urma a refuza sa plateasca taxa legala pt., desfasurarea activitatii din piata, motivind ca este fost politist,revolutionar.De ani de zile taxa pentru o persoana este de 5 ,7 si de citeva luni de zile 10 lei, EA MODIFICINDU-SE RECENT LA 10 LEI,(nicidecum la 15) .dar de unde sa stie acest cetatean, daca el nu a platit niciodata nici un leu?S-a apucat sa insire numele a peste 80 de personae, pe un tabel, ca fiind personae din piata, CIND IN REALITATE SUNT MEMBRII PASIONATILOR DE ASTFEL DE HOBII,iar in piata N.BALCESCU daca vin 5 pina la 10 pasionati de hobiul lor,duminica de duminica .Acest individ a incercat in repetate rinduri sa ma sicaneze, apelind pina si la colegii sai din politie,si OBTININD REZULTATE,astfel a reusit performanta ,cu complicitatea colegilor sai din politie ,responsabili cu zona Balcescu,sa insceneze un mic incidenet,cum ca in urma cu 4 luni am parcat masina sotului si DATORITA BILETULUI PUS IN GEAMUL MASINEI POLITIEI ,DE ACEST INDIVID,ca eu 3m zgiriat o masina, la iesirea din parcare, cu masina sotului. $i asa , CA DOAR A LUCRAT IN POLITIE SI STIE CUM TREBUIE LUCRATA TINTA, m-am trezit dupa 4 luni de la asa zisul incident, cu politia pe cap ,LA MINE LA SCRVICI ,IN BALCESCU,interogindu-ma daca am fost parcata cu masina nr. ,pe strada x. PENTRU CA AM SPUS CA NU- Ml AMINTESC DE ASA CEVA SI ESTE POSIBIL SA FI PARCAT PE STRADA ACEEA ,EU AM RAMAS DE SARBATORI FARA CARNET ,0 LUNA DE ZILE SI M-AM ALES SI CU O AMENDA DE 500 LEI, ca am parasit locul incidentuluLCulmea este ca asa zisul pagubit, caruia i-am zgiriat masina, nici pina in ziua de azi nu m-a contactat sa-si recupereze paguba. SI MA INTREB EU DE UNDE STIA POLITIA CA MASINA ,DESPRE CARE AU PRIMIT BILETUL IN GEAM ESTE a adminstratorei pietei din Balcescu, ca doar dupa nr. masinii si adresa ajungeaf in Mehala ,1a sotul meu(Ei vin direct la mine si ma amendeaza pe mine.AR FI PUTUT, IN URMA CU 4 LUNI FI ORCINE LA VOLAN, CUM AU AJUNS COLEGII, cetateanului lipsit de caracter.fost politist, LA CONCLUZIA CA N-A FOST AMANTA SOTULUI SI AM FOST EU.DACA experienta obtinuta in urma faptului ca ai lucrat in politie, te DETERMINA SA PROCEDEZI ASTFEL, apelind la toate cunostintele active si in rezerva, sa-ti atingi scopul, ATUNCI CE SA NE MAI MIRAM CA AFLAM DE FEL DE FEL DE EXCEPTII DE LA REGULA DIN POLITIE. TE PUI CU POLITIA. Pentru ca am respectat legea si regulamentul societatii Piete SA, SI L-AM SFIDAT pe acest INCREZUT,el exprima de fata cu ceilalti comercianti ca “stie el cum sa o lucreze pe d-na Zorita”ca doar a lucrat in politie.Trebuie sa mentionez ca am o vechime considerabila ,in aceasta institutie si daca de atitia ani nu m-am abatut de la dispozitiile legale ale conducerii societatii, nefiind niciodata sanctionata pentru vreo abatere, de ce as face-o acum cu citeva luni inaintea iesirii mele la pensie)Multumita unor profesionalisti din presa, care nu sunt indiferenti la problemele cetatenilor din “cetatea noastra”si iau atitudine impotriva unor nereguli ori abuzuri, doresc ca si punctual meu de vedere sa fie publicat. Asa cum fara sa cunoasteti realitatea si opinia celui acuzat ,ati publicat punctual de vedere al celui care v-a sesizat,in baza adevarului si a dreptului meu la imagine asupra persoanei mele, va rog ca sa publicati dreptul meu la replica iar in baza probelor pe care le-am prezentat,sa dezmintiti acuzele nefondate si neadevarate ale aceluia certat cu legea si de o probitate morala indoielnica, care nu urmareste altceva dect sa compromita imaginea activitatii mele, ce cu greu mi-am facut-o, in atitia ani de cariera, in aceiasi institutie.Daca articolul dv. se incheie cu intrebarea daca :a luat sau nu doamna ZORITA bani de la acesti oameni, sunt convinsa ca dupa publicarea dreptului meu la replica, cititorii dv. voi intelege f. clar despre ce este vorba.

Va multumesc

Administraor al pietei N.BALCESCU d-na ZORITA”.

