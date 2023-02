Administratorul public al Lugojului și-a anunțat demisia din USR

Anca Micșa Oprea, administratorul public al municipiului Lugoj, a anunțat, joi seara, în cadrul unei emisiuni de la un post de televiziune, că demisionează din Uniunea Salvați România, pentru că nu mai crede în direcția pe care o are USR-ul. Anunțul a fost făcut după ce organizația USR din Lugoj a solicitat conducerii USR Timiș excluderea acesteia din partid. „Eu nu mai cred în direcția pe care o are USR-ul. Mi-am dorit foarte mult să rămân acolo și să pot să fac prin USR sau prin PLUS, la momentul respectiv, proiecte pentru Lugoj. Nu am găsit echipa cu care să pot să construiesc!”, a spus Anca Micșa Oprea, fosta candidată la șefia USR Lugoj. După anunțul privind demisia din USR, Anca Micșa Oprea a postat, pe Facebook, un mesaj în care își dezvăluie noua destinație politică: partidul REPER, fondat de Dacian Cioloș. „Punct. Și de la capăt! Am luat notă de noul din sigla USR, și mi-am găsit REPER-ul! Punct”, a postat Anca Micșa Oprea.

Comentarii

comentarii