Admiterea 2020 la UVT, în opt municipii reședință de județ. Programul

Universitatea de Vest din Timişoara, cea mai importantă universitate comprehensivă din vestul României, este pregătită pentru desfășurarea admiterii online, grupând într-o singură platformă web toate instrumentele online necesare pentru informare, pre-înscriere, înscriere, clasificare și confirmare a locurilor, în cadrul admiterii 2020, pentru toate programele de studii ale celor 11 facultăți componente.

În plus, pentru a veni în sprijinul candidaților, Universitatea de Vest din Timișoara va organiza mai multe centre de admitere, atât la sediile UVT din municipiul Timișoara, cât și în municipiile reședință de județ ale bazinului regional de selecție a studenților, din județele învecinate: Arad, Alba, Bihor, Caraș Severin, Hunedoara, Gorj, Mehedinți.

Locațiile în care se vor organiza centrele de admitere se află în sediile UVT din Timișoara, dar și în șapte licee din municipiile județelor din regiune, la adresele:

Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba-Iulia – bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 11;

Colegiul Național „Vasile Goldiș” Arad – Calea Victoriei nr. 1-3;

Colegiul Economic „Partenie Cosma” Oradea – Calea Armatei Române nr. 1A;

Colegiul Național „Traian Lalescu” Reșița – bd. Alexandru Ioan Cuza nr. 7;

Colegiul Național „Decebal” Deva – str. 1 Decembrie 1918 nr. 22 (intrarea de pe str. Andrei Șaguna)

Colegiul Național „Gheorghe Țițeica” Drobeta-Turnu Severin – str. Crișan nr. 50;

Colegiul Național „Ecaterina Teodoroiu” Târgu Jiu – str. 1 Decembrie 1918 nr. 25.

Pentru prima etapă a admiterii, centrele județene vor fi deschise în perioada 8-11 iulie 2020, în intervalul orar 9 -16 (miercuri, joi, vineri), respectiv 9 – 14 (sâmbătă).

În cadrul acestor centre județene de admitere, operatorii Universității de Vest le vor facilita candidaților, în condiții depline de siguranță și igienă, respectând toate normele de sănătate publică, realizarea operațiilor asociate admiterii online, respectiv:

Completarea asistată a formularul de înscriere de pe platforma digitală de admitere;

Certificarea conform cu originalul a documentelor necesare pentru procesul de admitere, prin prezentarea originalelor acestora și scanarea lor de către reprezentantul UVT;

Predarea diplomei de Bacalaureat în original, în cazul candidaților care vor ocupa un loc finanțat de la bugetul de stat.

Organizarea centrelor de admitere este o facilitate suplimentară pe care UVT o oferă, asigurând realizarea celor trei operații necesare, prevăzute pentru procedura admiterii.

În acest an, întregul proces al admiterii se desfășoară online, iar ulterior, pentru dobândirea calității de student, în cazul celor care își confirmă locul obținut, toți studenții înmatriculați în această sesiune de admitere vor prezenta în original (sau copie legalizată), la punctele de preluare organizate de UVT, documentele încărcate pe platforma de admitere, în vederea certificării lor conform cu originalul de către operatorii UVT, până cel târziu la începutul anului universitar 2020-2021.

„UVT este prima universitate din țară care a integrat prin instrumente web toate etapele admiterii online, începând de la pre-înscrierea candidaților, care a fost deschisă încă din luna mai, pe platforma https://admitere.uvt.ro/.

Pe lângă platforma de admitere online, le facilităm viitorilor studenți asistarea completării formularului de înscriere, certificarea conform cu originalul a documentelor necesare pentru procesul de admitere și, de asemenea, preluarea diplomei de Bacalaureat în original, pentru studenții confirmați pe un loc finanțat public.

În prima etapă, între 8 și 11 iulie, reprezentanții UVT se vor afla în orașele reședință de județ din bazinul nostru regional, pentru facilitarea unei înscrieri rapide.

Le garantăm viitorilor studenți că vom căuta împreună calea prin care își vor împlini cea mai bună versiune a lor, la terminarea facultății, așa cum o spune și îndemnul sub care suntem cunoscuți în plan internațional: Become Your Best!”, declară rectorul universității, prof.univ.dr. Marilen Gabriel Pirtea.

Pentru anul universitar 2020-2021, cele 11 facultăți din cadrul UVT au repartizate un număr important de locuri finanțate (fără taxă), cumulând peste 3500 de locuri, în cadrul programelor de studii de licență, masterat și doctorat.

Oferta UVT este atractivă pentru un set de opțiuni deosebit de cuprinzător, cuprinzând 75 de programe de studii universitare de licență și peste 80 de programe de studii universitare de masterat, din 34 de domenii de studii universitare diferite, precum și studii doctorale în 22 domenii. Toate sunt prezentate în detaliu pe platforma https://admitere.uvt.ro/programe-studii/.

