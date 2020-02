Adolescentă, de doar 13 ani, însărcinată în luna a șaptea. Bărbat din Secaș, arestat după ce și-a abuzat sexual nepoata

Un barbat din Secas a fost retinut si mai apoi arestat dupa ce si-a abuzat sexual nepoata de numai 13 ani.

Individul a fost luat pe sus de politisti dupa ce mama fetei a depus o plangere la politie prin care reclama faptul ca fiica ei a ramas insarcinata. Stand de vorba cu minora, politistii au aflat ca tata copilului era chiar unchiul cu care adolescenta locuia. Oamenii legii au anuntat de indata inspectorii de la “protectia copilului” care au demarat si ei propria ancheta si, in urma examenelor medicale, au ajuns la concluzia ca minora era insarcinata in luna a VII-a. Magistratii lugojeni au decis arestarea barbatului pentru o perioada de 30 de zile urmand sa stabileasca conditiile in care unchiul a intretinut relatii sexuale cu nepoata lui dar mai ales daca acesta a folosit forta sau a amenintat-o pe adolescenta. Cazul a fost preluat de judecatorii lugojeni, au declarat surse judiciare pentru Lugoj Info.ro.

