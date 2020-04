Adrian Orza contestă modul în care primarul Robu a anunțat pe Facebook hotărârea obligativității de a purta mască și mănuși

Marți seară, cu puțin înainte de ora 20.00, primarul Nicolae Robu a anunțat noua decizie a Comitetului Local pentru Situații de Urgență, de a face obligatorie, începând chiar de a doua zi, purtarea măștii și mănușilor în mijloacele de transport public și în spațiile închise unde se desfășoară relații cu publicul. Pagina de Facebook a primarului a fost singurul loc unde a fost anunțată public această decizie.

Nu atât decizia în sine, cât modul și, mai ales, momentul în care a fost anunțată i-a adus critici lui Robu. Consilierul local independent Adrian Orza, viitorul contracandidat al actualului primar pentru următorul mandat, a fost unul dintre cei care și-au făcut publice nemulțumirile. Pe pagina sa de Facebook, Orza atrage atenția că de la anunțarea decizie, până la începerea punerii în aplicare, un interval de aproximativ patru ore, timișorenii nu au timp să se conformeze și să își achiziționeze măști și mănuși.

O altă grijă a consilierului local a fost faptul că oamenii pot fi, astfel, pasibili de a fi amendați. Între timp, însă, și primarul Nicolae Robu s-a autosesizat și, prin grupul de WhatsApp pentru presă al Primăriei, iar mai apoi pe pagina sa de Facebook, a anunțat o perioadă de grație de trei zile, în care să nu se dea amenzi, doar avertismente.

Alte două critici ale lui Orza au fost faptul că, spre deosebire de alte localități unde s-au impus astfel de măsuri, în Timișoara, municipalitatea nu facilitează accesul locuitorilor la aceste materiale și faptul că, în hotărâre, nu există o definiție clară pentru materialele de protecție necesare.

Între timp, sesizat și de aceste aspecte, din comentariile postării inițiale, de pe pagina sa de Facebook, primarul Nicolae Robu a găsit repede soluții. Astfel, editându-și postarea, edilul scrie: „Pe post de mască, pot fi folosite și eșarfe, așa cum au indicat specialiștii de la nivel național! Ideea este să existe un filtru între atmosferă și accesele aparatului respirator”. În privința celeilalte problematici, abordarea primarului a fost alta, acuzându-i pe „hateri”, încă o dată, de populism: „Asadar, cu respect, va rog frumos, nu mai pretindeti sa va dea Primaria masti, manusi, dezinfectanti, dispersoare etc! Toate acestea sunt lucruri pe care trebuie sa si le procure fiecare, tinand de viata privata a fiecaruia, de sanatatea fiecaruia! Doar in comunism “se dadea”, se dadea umilind dand, sa ne aducem aminte, cei ce-am trait asta, sa le facem cunoscut celor ce n-au trait asa ceva, pt a-i motiva sa se pazeasca!”.

De menționat este că definiția mai largă prezentată de Nicolae Robu pentru termenul „mască” nu apare în hotărâre, ca, de altfel, nici „perioada de grație” amintită de primar. Singurele vorbe, în acest sens, ale primarului au venit tot pe grupul de pe WhatsApp: „Vom genera mâine «Precizări privind aplicarea HCLSU»”.

Textul postării lui Adrian Orza: „Primarul Timisoarei anunta pe FB in jurul orei 20, ca de MAINE cetatenii au niste obligatii legate de portul mastii si al manusilor. In mod normal, o astfel de decizie trebuie anuntata cu cateva zile inainte fata de data obligativitatii. Cei care nu au manusi sau masti spre exemplu , maine dimineata, in mijloacele de transport in comun sunt pasibili de amenda? De unde isi vor achizitiona, acum, la orele serii aceste obiecte devenite OBLIGATORII?

In alta ordine de idei, in alte localitati aceste decizii cand s-au luat, au fost anuntate cu cateva zile inainte. Nu mai vorbesc de cazurile in care obiectele respective au fost distribuite gratuit de primarii. Sau ca in plus, respectivele administratii au detaliat ce inseamnna ” masca”, aratand ca se accepta si esarfe sau masti de bumbac, etc. Cetatenii unei comunitati sunt aliati, nu subordonatii unei entitati administrative. Sunt beneficiarii serviciului public prestat de aceasta. Prin urmare, trebuie respectati ca atare!”.

