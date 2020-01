Adrian Orza: ”Dacă voi accepta o candidatură la PMT, proiectul meu va fi unul administrativ”

Fostul viceprimar Adrian Orza, care a reuşit să obţină din poziţia de candidat independent un mandat de consilier local în actuala legislatură timişoreană, este îndemnat de numeroşi susţinători ai urbei să candideze în vara anului 2020 pentru funcţia de primar al Timişoarei. Adrian Orza este cotat cu prima şansă pentru a candida la scaunul de primar al Timişoarei, susţinut de o alianță formată la nivel local între PSD şi Forţa Naţională.

El a declarat pentru Ziua de Vest că dacă va accepta provocarea, o va face susţinând un proiect administrativ.

“Dacă e să accept o candidatură, cu siguranţă proiectul meu e unul administrativ. De prea multă vreme, răfuiala politică naţională se răsfrânge şi asupra comunităţilor din această ţară, contribuind la un blocaj care se observă cu ochiul liber de către orice om de bună credinţă. Înţelept ar fi să lăsăm dezbaterea politică la nivel naţional, în Parlament. Acolo e locul ei. Şi mai ales ura şi dezbinarea, care nu au ce căuta nicăieri.

În plan local, aşa cum se întâmplă peste tot în lumea civilizată comunităţile aleg oameni şi nu etichete de partid. Aleg administraţie şi nu doctrine. Ce doctrină are un parc sau o şcoală? Iar noi avem nevoie mai mult ca oricând de aşa ceva. Nu ne-am săturat de scandalul ciclic care consumă energiile societăţii? Cât ne mai permitem să sacrificăm interesul local pentru efemere avantaje politice?

Timişoara are nevoie de energia tuturor ca să se dezvolte armonios. Nu în forţă, nu prin excluderi sau etichete. Aveam nevoie de un moment în care să ne adunăm cu toţii şi să construim. Să contribuim, indiferent de opţiuni şi simpatii.

S-au făcut şi se fac lucruri în oraş. Nu e momentul acum să intrăm în detalii, cine şi cât a contribuit. Pentru că sunt un bun câştigat deja. Dar trebuie să înţelegem că dincolo de betoane avem nevoie de aer, de linişte, de sănătate. De calitate a vieţii. Şi ea nu se măsoară doar în cabluri, beton şi ţevi. Nu putem de dragul maşinilor să sacrificăm transportul public sau pe cel alternativ. Şi nici de dragul asfaltului să renunţăm la spaţii verzi. Sau la curăţenia străzilor. Toate contează, toate trebuie armonizate. Dezvoltare durabilă nu înseamnă dezvoltare în forţă, ci dezvoltare cu cap. Cu echilibru. Cu experienţă.

Administraţia nu e un hobby, e o ştiinţă. Este deja o meserie, care nu se mai învaţă la locul de muncă. Au trecut acei ani. E momentul în care să ne decidem dacă mergem mai departe încordaţi în lupte politice fără sens sau punem laolaltă priceperea tuturor. Pentru un oraş cu care să ne mândrim şi să îl facem un model de colaborare şi dezvoltare durabilă. Aşa cum era cândva. Cu toţii, împreună, fără excepţii!

Proiectul meu este unul administrativ. Aşa am gândit şi aşa voi gândi întotdeauna.

Îi invit pe toţi cei care gândesc în acest spirit, să se alăture. Eu nu am fost şi nu sunt un om conflictual. Prefer să aleg ce e mai bun din fiecare. Am prea multă experienţă acumulată în anii în care am muncit în administraţie ca să pot gândi altfel. Şi nici nu îmi trâmbiţez iubirea pentru oraş în lozinci ferchezuite.

Mi-e dor de anii când îngenuchiam toţi, un oraş întreg, în Piaţa Victoriei, spunând Tatăl nostru, în acel decembrie 89. Mi-e dor de când rupeam pâinile şi le dădeam din mână în mână să ajungă la toţi. Mi-e dor de “Nu e niciunde ca la Timişoara …” strigat din zeci de mii de piepturi.

Sunt oameni buni peste tot. În toate partidele. Aşa cum sunt şi mai puţini buni. Sau chiar răi … Ştiu extrem de bine ce nu merge şi cum putem corecta în administraţie. Important e să ştim să ne folosim de contribuţiile celor care ştiu, pot şi sunt decişi să gândească altfel decât strict în cheie politică. Fie ei oameni de partid, specialişti, ONG-uri sau cetăţeni, pur şi simplu.

Calitatea vieţii în oraşul nostru nu o va schimba o siglă de partid. Nu siglele vor mătura străzile şi nici nu vor îngriji spaţiile verzi. Vom respira aer curat nu fiindcă o spune o siglă sau cineva ascuns în spatele vreuneia. Şi nici nu va veni tramvaiul la timp pentru asta.

Asta vă propun! Vă propun oameni pricepuţi şi dedicaţi şi un cadru adecvat în care să muncească pentru Oraş! Acesta e principiul proiectului meu!”, spune consilierul independent Adrian Orza.

