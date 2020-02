Adrian Orza și-a anunțat candidatura la Primăria Timișoara: ”M-am saturat de oameni orchestră sau de dirijori providențiali”

Fostul viceprimar al Timișoarei, Adrian Orza, a anunțat că, după o îndelungată chibzuință, a luat decizia de a candida la Primăria Timișoara.

”Pentru mine e o datorie de suflet si mai ales, o mare onoare.

Sunt cateva motive care au stat la baza acesteia, dar astazi ma voi opri doar la cateva dintre ele, principiale. In primul rand a fost reactia multor timisoreni care mi-au spus ca nu au o alternativa la actuala administratie. Una din afara lozincilor dar dinauntrul orasului si al cunoasterii lui. In 2012, cand am prezentat timisorenilor platforma pentru care candidam, am vorbit de proiectele europene ce urmau sa fie implementate. Nu puteam vinde iluzii, ci trebuia sa spun exact ceea ce urma sa se faca. Exact ceea ce se depusese la finantare si se semnase deja: Pasajul Michelangelo, Pietonizarea Centrului istoric, etc. La fel acum, in 2020 vin si spun ca Timisoara are o Strategie de dezvoltare economico- sociala. Are un concept de dezvoltare numit Viision-2030. Toate aceste strategii si concepte exista deja. Au fost concepute în parteneriat, de peste 185 de specialişti, reprezentanţi ai administraţiei publice locale, universităţilor, ai altor instituţii, agenţilor economici, patronatului şi sindicatelor, asociaţiilor profesionale, cultelor şi organizaţiilor neguvernamentale, de alte institutii de prestigiu din Europa. Nu trebuie decat sa ne tinem de ele si sa le implementam. Fara a mai perturba drumul lor spre realitate si realizare cu lozinci si vanzari de iluzii electorale. Si acum vine celalalt argument. Argumentul ca personal m-am saturat de experientele si experimentele care se fac pe seama orasului si a vietii locuitorilor ei. M-am saturat sa vad cum razboiul romanilor contra romanilor, semanat de politica nevolnica de la nivel central a fost transferat in plan local. Cu costuri nebanuit de mari. M-am saturat sa vad proiecte blocate sau abandonate doar fiindca nu dau unora cu plus politic. M-am saturat sa tot aud cum “cine nu e cu mine e impotriva mea”. Si m-am saturat sa vad cum sloganul de mai inainte cauta sa fie inlocuit cu “cine nu e cu noi e impotriva noastra”. Timisoara nu isi mai poate permite sa nu adune laolalta toate energiile ei creatoare si inovative. Toate ideile bune de oriunde ar veni ele. M-am saturat de oameni orchestra sau de dirijori providentiali. Strazile nu se vor matura cu lozinci iar parcurile nu se vor ingriji cu doctrine politice. Autobuzele nu au nevoie de viziuni personale extravagante ca sa ajunga in statii. Iar traficul nu se va fluidiza citind texte bine scrise de altii in laboratoare si postate pe retele de socializare. Cunosc oameni in toate partidele. Am amici in PNL, in PSD, in UDMR sau PMP si ProRomania. Am cunostinte in PLUS sau in USR. E insa aceasta lume conflictuala care s-a transferat de la Centru, cu etichete si lozinci. Cu ura si neintelegere, care fac complicata colaborarea cinstita si de buna credinta. Dar toate aceste tare politice nu ajuta cu nimic Orasul! El are nevoie de un simplu Pact. De intelegere si colaborare. De comunicare. De respect.

Exact asta propun tuturor celor care gandesc in favoarea Orasului. Indiferent din ce zona politica vin. Ma intereseaza mai putin asta. Conteaza pentru mine doar cum se raporteaza fiecare la solutiile pentru ca Timisoara sa redevina orasul cu care sa ne mandrim. Orasul NOSTRU! TIMISOARA! Asa sa-mi ajute Dumnezeu!”, spune Adrian Orza.

