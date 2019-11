Adrian Pau acceptă un guvern nou, liberal, dar fără miniştrii respinşi de comisiile parlamentare

Votul pentru noul guvern trebuie dat după alegerile prezidenţiale, iar „oferta” liberală pentru Executiv nu trebuie să-i includă pe cei trei miniştri care nu au trecut de votul comisiilor parlamentare de specialitate, spune Adrian Pau, deputatul Pro România de Timiş. El recunoaşte că sunt o serie de parlamentari ai partidului care vor vota noul guvern, în ciuda deciziei luate de grup, iar aceştia s-ar exclude singur.

„Este cea mai importantă săptămână pentru România. La nivel de Bucureşti se încearcă votarea guvernului, urmează alegeri prezidenţiale. Aşa cum Ponta a susţinut, întăresc faptul că Pro România, în anasamblu, nu votează noul guvern. Noi îl susţinem pe Mircea Diaconu la funcţia de preşedinte, nu putem vota un guvern liberal care îl susţine pe Iohannis. Fiind un guvern de dreapta nu găsim nicio parte din ce găsim la o strategie de stânga, noi avem măsuri pt electoratul de stânga”, a spus Pau.

Deputatul de Timiş recunoaşte că o parte dintre fruntaşii partidului nu prea ar fi de acord să nu voteze guvernul.

„Parte din colegii noştri au ales să voteze Guvernul României, sper ca până la ora 14 (n.r. luni ora 14, când e programat votul în Parlament), Dumnezeu să le dea semnalul cel bun. Aceşti colegi nu fac decât jocul PSD. Sper ca acest guvern să nu treacă cu aceste voturi de la Pro România. Sper ca acest nou guvern să vină după primul tur al prezidenţialelor, Orban să vină cu alţi miniştri, nu cu cei care au picat la comisii şi să votăm un guvern pentru România. Domnul ponta spunea că acest guvern trebuia să fie unul de uniune naţională. Este foarte puţin probabil ca un guvern minoritar să poată duce problemele ţării, având în vedere situaţia economică gravă lăsată de PSD, care a otrăvit fântânile şi a ars tot ce era de ars”, a mai spus Adrian Pau.

Vor fi daţi afară cei care aleg să susţină guvernul Orban?

„Eu cred că cei care vor reprezenta alte interese de cele ale Pro România se vor autoexclude. Luni am avut o şedinţă de grup şi am decis cu toţii să nu votăm guvernul. Nu putem să-i condamnăm, fiecare face ce crede că e mai bine pentru ţară, eu nu sunt taliban, cert este că se face strict jocul PSD. Este greu să vii la un grup unde toţi colegii au luat o decizie, şi să le spui că unii sunt pe post de şmecher şi alţii pe post de fraieri, cum spunea domnul preşedinte Bojin, ca să-l amintim (n.r. Titu Bojin, fost şef al PSD Timiş, actual UNPR). Noi suntem un partid de stânga, care susţine un guvern de stânga, cu idei pentru electoratul de stânga. toţi am votat aşa”, a încheiat deputatul de Timiş.

