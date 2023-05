Adriana Dolcianu Mărăscu si Aurelian Teculescu, noii șefi ai Radio Timișoara

Studioul teritorial Radio Timisoara – cu noua conducere interimara, Adriana Dolcianu Marascu, redactor sef, si Aurelian Teculescu, director – isi doreste sa fie mai vizibil in zona in care emite, prin participarea la diferite evenimente. Este unul din obiectivele institutiei de pe strada Pestalozzi, care, ieri, a aniversat 68 de ani de la infiintare.

Noul redactor sef Adriana Dolcianu Marascu anunta ca rubricile de interactivitate din emisiunile de actualitati ale postului nostru vor fi completate cu o prezenta mai frecventa la manifestari organizate in Timisoara si nu numai.

“Sa miscam putin lucrurile, sa fim mult mai vizibili in comunitate, sa fim prezenti la evenimentele mari si mai mici, sa ne cunoasca lumea, sa interactionam chiar acolo, in miezul evenimentelor, aceasta este o prioritate. In al 2-lea rand, pentru mine este foarte important sa armonizam programele Radio Timisoara, sa armonizam echipa Radio Timisoara, sa fim impreuna”, spune Adriana Marascu.

In urma cu 68 de ani, in data de 5 mai 1955, la ora 20,15, Radio Timisoara a avut emisiunea inaugurala pentru publicul din vestul tarii. Primii crainici au fost Andrei Danga si Emilia Culea.

In 1985, Radio Timisoara si-a incetat emisia, odata cu celelalte posturi teritoriale, din ordinul lui Nicolae Ceausescu.

Programele au fost reluate in 22 decembrie 1989, dupa caderea regimului comunist, anuntul fiind facut la acea vreme de regretatul nostru coleg George Balica.

