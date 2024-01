AEM Timișoara s-a închis. Cei aproximativ 500 de angajați nu mai pot intra în fabrică, iar salariile sunt neplătite de 4 luni – video

Problemele acutizate în vara acestui an ale AEM Timișoara, cel mai mare producător contoare pentru energie şi gaze din România, au un final tragic.

Luni, 8 ianuarie, cei aproape 500 de angajați ai fabricii timișorene AEM nu ai mai putut intra la lucru, porțile fiind încuiate. Fabrica era deconectată de la energia electrică, iar singurul paznic, de la poarta principală, rezista cu greu frigului, încălzindu-se cu o aerotermă alimentată de un generator. Unii dintre angajați au reușit, cu grei, să ia legătura cu cei de la resurse umane, iar unii dintre ei și-au depus lichidarea. Cei mai puțin norocoși nu au reușit nici măcar atât. Iar toți nu și-au mai primit integral salariile din luna septembrie, în ciuda promisiunilor primite de la conducerea companiei, după protestele din noiembrie și decembrie.

Vineri, 12 ianuarie 2024, nici măcar personalul de pază nu mai era prezent, iar poarta principală pentru acces persoane era încuiată. În fața fabricii erau doar trei bărbați, vizibil sperați și foarte reticenți în a oferi detalii. “Nu știm ce să facem Porțile sunt închise, nu este curent, nimeni din conducere nu ne transmite nimic. Nu aș vrea să spun mai mult să nu îmi fac probleme”, ne-a declarat unul dintre ei.

Altul spune că și-am depus marți cererea de lichidare. ”Am dat-o unei doamne de la personal și a zis să vin peste două-trei zile. Am venit, doar că nu e nimeni, absolut nimeni și toate porțile și ușile sunt închise. Tot ce vreau e să îmi iau lichidarea să îmi caut alt loc de muncă. Nu pot trăi fără serviciu, am casă, familie, cheltuieli. De la salariile restante mi-am luat gândul. Dar măcar să vină cineva să îmi dea lichidarea aprobată să mă pot duce în altă parte”, ne-a spus acesta.

Soția unui alt angajat AEM ne-a sunat la redacție, cerând ajutor.

“Soțul meu a intrat în depresie. Nu mai vorbește nici măcar cu mine, stă închis în casă. Am încercat să vorbesc cu colegi de-ai lui, să se adune, să își angajeze avocați. Nimeni nu are curajul să facă nimic, toți sunt timorați. De 4 luni nu și-au luat banii, nu am avut un leu de sărbători. Nu știu ce e de făcut”, ne-a declarat ea.

Unii dintre angajați au vorbit totuși cu un avocat, cerând susținere legală. Doar că nimeni nu poate intra în legătură cu conducerea societății. Am încercat și noi să sunăm la mai mulți reprezentanți ai conducerii, dar nu au răspuns la apeluri.

Conform ultimului raport financiar depus la ANAF, AEM Timișoara a avut în 2022 o cifră de afaceri de 107.604.008 lei, un profit de 4.950.630 și datorii de 209.442.748 lei.

Conform ANAF, la data de 30.06.2023 ”firma nu este publicată în lista companiilor cu obligaţii restante la buget care depășesc plafonul minim” și ”firma nu este publicată în lista albă a companiilor fără obligaţii restante la buget”. Prin urmare ceva datorii există, dar ele nu depășesc plafonul minim.

Compania este deținută Ionel Pepenică – 54%, Tiberiu Hidi – 15%, Cosmin Ștefăniță Ciovică – 5% și Luxten Lighting Company SA – 24% (companie deținută în proporție de 63,74 procente de Nicolae Claudiu Rădulescu, un apropiat la fostului președinte Traian Băsescu).

În luna august 2023, conducerea AEM spunea că toate probleme societății au fost create de fosta conducere și de neprofesionalismul procurorilor DIICOT Timișoara.

”Într-un dosar de fraudă, în care executivul din perioada 2011 – 2017, în complicitate directă cu renumitul auditor PWC și a cărui reprezentanți au calitate de inculpați în dosar, au falsificat împreuna actele contabile și au prejudiciat AEM SA cu peste 200 milioane RON echivalent a 50 milioane de euro, reprezentanții DIICOT Timișoara au făcut tot ce a putut pentru a tergiversa dosarul și a lăsa infractorii să scape (procurorii de caz au fost schimbați o data la șase luni). Menționăm ca majoritatea inculpaților și-au recunoscut faptele săvârșite și au dat declarații în acest sens.

Este inadmisibil ca în aceste condiții, reprezentanții statului, plătiți din bani publici, procurorii DIICOT TIMIȘOARA să lase dosarul în nelucrare 2 ani.

Mai mult, deși s-a dispus efectuarea unei expertize contabile în dosarul AEM, DIICOT Timișoara cu intenție și determinat, NU a numit expertul contabil care să efectueze expertiza contabilă. De mai mult de un an de zile DIICOT “uită”, în fapt refuza nejustificat, să numească expertul contabil, dând astfel o șansă infractorilor să scape nepedepsiți datorită prescripției răspunderii penale.

DIICOT Timișoara a dispus extrem de târziu aplicarea sechestrelor asiguratorii pe averea inculpaților, întârziind mai multe luni de zile, în ciuda mai multor cereri de urgentare a sechestrului făcute de AEM. Acest fapt a permis inculpaților să-și înstrăineze proprietățile, unele cu o valori de peste 1,5 milioane Euro.

DIICOT are un în mână un dosar în care majoritatea infractorilor au recunoscut, în care există probe clare irefutabile, dar în care din vara anului 2022 DIICOT Timișoara NU a mai făcut nimic, cu excepția faptului că a emis o Ordonanță prin care a propus închiderea dosarului invocând prescripția faptelor, evident în favoarea infractorilor, fapt contestat de altfel în instanța de judecată de către AEM SA, cu termen în luna septembrie 2023.

Si pe această cale AEM TIMISOARA, trage un semnal de alarmă și aduce în atenția factorilor responsabili cât și opiniei publice această abordare a Parchetului DIICOT Timișoara care este nu doar inacceptabilă, ci și dăunătoare pentru justiția românească, erodând încrederea publicului în instituții”, transmitea conducerea AEM Timișoara.

În luna august, societatea avea datorii la buget de 40 milioane de lei, din care 20 de milioane au fost restructurate pe bana OUG Nr. 6/2019 din 31 iulie 2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale. De asemenea AEM avea datorii de 1,5 milioane de lei la furnizorul de energie electrică și 3 milioane de lei la cel de gaz.

