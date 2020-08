Aerotravel, prin AeroVacanțe, deschide sezonul rezervărilor relaxate. Turiștii pot să-și anuleze gratuit vacanțele în Skiathos și Antalya cu până la 2 zile înainte de plecare și cu returnarea banilor în maxim 7 zile

În perioada 13 – 21.08.2020, turiștii pot rezerva relaxat sejururile organizate de AeroVacanțe! Oferta specială dă clienților posibilitatea să anuleze vacanța cu maxim 48 de ore înainte de plecare fără penalizări, indiferent de motiv și cu returnarea sumei achitate pentru sejur în maxim 7 zile calendaristice de la data anulării. Această ofertă este valabilă pentru vacanțele în Antalya rezervate la toate hotelurile din portofoliu, precum și pentru sejururile în Skiathos rezervate la vilele turistice. Grație acestei oferte speciale, turiștii își pot planifica liniștiți vacanța în deja celebra insulă Skiathos sau în Antalya, destinație disponibilă din 11 august 2020.

AeroVacanțe, parte a Grupului Aerotravel, deschide sezonul vacanțelor în Antalya, cu plecări din București și Cluj – Napoca (marțea, în perioada 11.08. – 15.09.2020), din Oradea (lunea, în perioada 17.08.- 7.09.2020), din Timișoara (vinerea, în perioada 21.08. – 25.09.2020) și din Iași (duminica, în perioada 23.08. – 20.09.2020).

Sejururile all inclusive în Antalya la hoteluri de 5* au tarife începând de la 409€, la care se adaugă taxele de aeroport în valoare de 95€/persoană, și includ transport charter avion, transfer aeroport – hotel – aeroport, asistență turistică în limba română și cazare 7 nopți. Zborul charter durează aproximativ o oră și 45 de minute, în funcție de orașul din care se face plecarea.

“În această vară, destul de complicată pentru noi toți, am depus eforturi susținute și am reușit să oferim turiștilor români posibilitatea de a petrece un sejur în destinația de vacanță preferată. Astfel, după ce am lansat charterul de Skiathos la începutul lunii iulie, din 11 august 2020 am deschis sezonul și pentru Antalya. Antalya este o destinație all inclusive iubită de familii și cupluri, care apreciază confortul și calitatea serviciilor turistice și doresc să aibă un control mai strict al bugetului de vacanță.”, a declarat Antonio Nițu, Director General al Grupului Aerotravel. ”Suntem convinși că oferi o vacanță relaxantă pentru cât mai mulți turiști, care vor profita de reduceri de până la 50% față de tarifele anului trecut”, a completat Antonio Nițu.

Cu orașe antice ascunse de umbra pădurilor bogate, podișuri cu vegetație luxuriantă, plaje frumoase și stațiuni renumite în întreaga lume, Antalya este un veritabil paradis de vacanță. Atât în orașul Antalya, cât și în celelalte stațiuni presărate de-a lungul rivierei mediteraneene (Alanya, Belek, Side, Kemer și Lara), turiștii au posibilități de cazare variate, care oferă servicii turistice all inclusive de foarte bună calitate, în hoteluri de 4* și 5*. Hotelierii din această destinație au pregătit oferte atractive, cu reduceri de până la 50% față de tarifele din sezonul trecut.

Antalya este o destinație care răspunde unei game largi de gusturi și preferințe, punând la dispoziția turiștilor activități variate atât în interiorul ansamblurilor hoteliere, cât și în afara acestora. Complexurile sunt întinse pe hectare întregi, fiind veritabile orașe de vacanță care oferă numeroase posibilități de distracție și destindere pentru familii și cupluri: parcuri acvatice, piscine pentru adulți și piscine pentru copii, cluburi și meniuri dedicate copiilor, facilități pentru practicarea sporturilor (tenis, fotbal, șah), teatre, cluburi de noapte, plaje organizate, restaurante și baruri, Spa și tratamente de relaxare. În plus, pasionații de istorie și cultură pot descoperi celebre orașe antice, care au avut un cuvânt de spus nu doar în istoria imperiilor, ci și a religiei.

Măsuri de siguranță epidemiologică

Condiții generale

În prezent, atât la intrarea în Turcia din România, cât și la intrarea în România din Turcia nu se aplică măsura de carantinare de 14 zile.

Asigurare de sănătate

Pentru sejurul în Turcia este obligatorie încheierea unei asigurări de sănătate cu protecție COVID-19, care acoperă și procedurile necesare în cazul unei posibile îmbolnăviri cu noul coronavirus. Recomandăm turiștilor să încheie această asigurare la achiziționarea pachetului turistic din agenția Aerotravel sau agențiile partenere, deoarece este mai simplu și mai avantajos din punct de vedere financiar. Această asigurare se poate achiziționa și la sosirea pe aeroportul Antalya, dar ea acoperă doar evenimentele din timpul șederii în Turcia, neputând include și opțiunea ”storno”, atât de importantă în contextul actual.

Unități de cazare

Toate hotelurile care primesc turiști trebuie să aibă un certificat obținut de la autoritatea de resort (Safe Tourism Certification), care atestă faptul că acestea au implementat toate măsurile de protecție și igienă necesare operării în contextul epidemiologic actual. Puteți verifica stadiul certificării unui hotel accesând această pagină: https://tga.gov.tr/search-hotel-en/?certificateType=4

Proceduri la sosirea în aeroport și pe parcursul sejurului

Pe aeroportul din Antalya este disponibil un centru de testare PCR, unde turiștii pot efectua, la cerere, testul pentru noul coronavirus contra cost (15€). La sosirea pe aeroportul din Antalya, tuturor turiștilor le va fi verificată temperatura corpului. Cei cu temperatură anormală vor fi obligați să facă testul pentru noul coronavirus pe propria cheltuială și vor aștepta rezultatul în aeroport într-un spațiu special. Dacă rezultatul este pozitiv, un medic specialist va decide, în funcție de caz, dacă pacientul va fi trimis în țară cu următorul charter, la spital pentru tratament sau la hotel pentru carantină.

Dacă un turist se îmbolnăvește cu noul coronavirus pe parcursul șederii, acesta va fi transportat la spital pentru investigații, iar medicul specialist va decide dacă va sta în spital pentru tratament specific sau dacă va fi pus în carantină la hotel. Fiecare hotel are mai multe camere speciale (pe un anumit nivel) pentru posibilele cazuri de carantinare din cauza Covid-19, precum și echipamentul medical necesar.

Toate persoanele suspecte de îmbolnăvire cu noul coronavirus sunt transportate cu ambulanța și personal medical echipat corespunzător.

Transferuri

Vehiculele care realizează transferurile sunt igienizate și oferă turiștilor dezinfectant pentru mâini și măști respiratorii.

