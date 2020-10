”Afacerile” lui Florin Răvășilă, expuse public. Un om de afaceri din Timișoara spune că i-a împrumutat o mare sumă de bani, care nu i-a mai fost restituită

Scandalul de coruptie ce-l vizeaza pe Florin Ravasila, protejatul primarului Nicolae Robu, care l-a pus director la Directia Patrimoniu I Est din Primaria Timisoara, acuzat ca ar fi primit o spaga de 40.000 de euro de la concesionarul a doua cimitire din oras, a deschis ochii unor oameni de afaceri locali, care si-au adus aminte ca, in ultimii ani, au fost “tepuiti” de controversatul functionar public.

Printre acestia se afla si Ion Miron, asociatul rectorului Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului, Cosmin Popescu, in firma de topografie si cadastru Procad, care spune ca, nu cu mult timp in urma, i-a imprumutat o importanta suma de bani lui Ravasila, care nu i-a mai fost restituita.

“A venit la mine, la birou, sa-mi spuna ca are nevoie urgenta de o anumita suma de bani, pentru ca are pe cineva drag internat in spital si trebuie sa-i plateasca tratamentul. Nu mai tin minte cine l-a indrumat catre mine, cred ca un prieten comun. L-am vazut necajit, avea o figura disperata, i-am dat banii. Desigur, nu am facut niciun act doveditor, pentru ca intre oamenii de incredere e suficient cuvantul de onoare. Nu mi-a mai raspuns la telefon, iar socul meu a fost ca, dupa ce a fost numit director in primarie, nici sa nu ma mai recunoasca. Nu cred ca sunt singurul de la care a cerut bani si nu i-a mai dat inapoi, pentru ca asta e omul… Acuma, aud ca a fost inregistrat cand lua mita o mare suma de bani”, a declara Ion Miron, pentru impactpress.ro.

