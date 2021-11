Agent șef adjunct, Dionisie Popescu, șocul 3 Run 5km la Lunca Timișului Trophy 2021

Din categoria campionii, astăzi vorbim de agent șef adjunct de poliție penitenciară Dionisie Popescu și frumoasa performanță obținută! Sunt oameni care inspiră prin ceea ce fac, care cred în ei, care se implică și își depășesc limitele!

Locul 3 Run 5km la categoria 30+ la evenimentul sportiv Lunca Timișului Trophy 2021 organizat de EcoStuff Romania!

“A fost o zi importantă pentru mine întrucât am reușit să ocup locul al treilea la crosul de 5 km Lunca Timisului Trophy organizat de EcoStuff Romania și nu a fost deloc ușor având în vedere configurația terenului cu multe denivelări, pante și noroi… ajungi la un moment dat într-un punct când o voce îți spune că nu mai poți, că trebuie să te oprești…Ideea este să nu renunti, pentru că alergând vei învăța să continui și în cele mai grele momente.

În primul rând trebuie să ai o pasiune pentru atletism. Să iubești orele matinale și târzii, să iubești pista de alergare, să iubești ritmul pe pistă. Iar dacă devii și foarte bun la alergat, atunci e super.

Sunt la a doua experiență competițională din ultimii 4 ani, întrucât am mai participat la Crosul Cardiologilor 5km Sinaia în anul 2017, unde din păcate nu am reușit să ma clasez în primele trei poziții. Pot spune că sunt pasionat de alergare încă din perioada gimnazială și perioada liceului când participam la toate competițiile de cross, alergare organizate la nivel județean pe școli, este principala mea forma de exercițiu, antrenament, de câțiva ani merg de 2-3 ori pe săptămână să mă antrenez pe pista de la Baza 1 Politehnica.

Principala motivație este faptul că sportul ne ajută să ne menținem sănătoși, și în special atletismul îmbunătățește respirația și ajută plămânii să funcționeze mai bine și de asemenea întărește sistemul imunitar și ajută la prevenirea afectiunilor cardiovasculare.

Pentru mine alergatul are un efect relaxant, în special când sunt încărcat cu diverse probleme, zile mai proaste, mă ajută să îmi eliberez energia negativă și sa am o gândire pozitivă. Astăzi pot spune că am fost motivat de faptul ca îmi doream să îmi testez rezistența alături de alți alergători atleți profesioniști și amatori ca și un grad de comparație, a fost o provocare frumoasă pe un traseu în mijlocul naturii, și în încheierea evenimentului am putut socializa și cu ceilalți sportivi”, a povestit campionul.

Dionisie este polițist de penitenciare de 12 ani iar din anul 2014 își desfășoară activitatea profesională la Penitenciarul Timișoara fiind membru SASS.

Lunca Timisului Trophy este un eveniment de strângere de fonduri pentru construirea și dezvoltarea WOODROCKS – tabără, loc de experimentare, construire, educație ecologică și sustenabilitate destinat în principal copiilor.

