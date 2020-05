Agenții Poliției Locale Timișoara fac exces de zel. Au amendat doi cântăreți din Timișoara, din cauză că nu au prezentat declarația pentru plimbat animale de companie

Agentii Politiei Locale Timisoara continua sa amendeze tot ce misca, pentru a demonstra vigilenta si intransigenta. Ultimele victime ale excesului de zel sunt cantaretii Gabriel si Raluca Modi, celebri pentru show-urile muzicale de la nunti, botezuri si alte genuri de petreceri, care au iesit in apropierea locuintei pentru a-si plimba cainii.

Spre ghinionul lor, in cale s-au intalnit cu o patrula de politisti locali, care intareau dispozitivul de paza al populatiei impotriva periculosului Covid-19.

“Eram cu animalele de companie afara. Ne-au cerut declaratiile la amandoi si, fara sa ne legitimeze, ne-au cerut datele. Eu, neavand declaratia la mine, m-a intrebat cum ma chema si domiciliul. Si eu, fiind de buna credinta, am fost sincer, puteam sa spun orice nume si orice adresa, m-am trezit cu amenda acasa”, a declarat, pentru impactpress.ro, Gabriel Modi, fost agent de politie la Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara.

In conditiile in care Curtea Constitutionala a declarat amenzile Covid-19 ca fiind ilegale, sanctiunea aplicata lui Gabriel Modi va fi contestata in instanta.

