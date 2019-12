Agentul șef Dragan Ilin, de la Secția 2 Timișoara, pus sub acuzare de DIICOT. A fost surprins pe camera spion chiar când priza cocaina alături de interlopul Lucian Boncu

Un agent de politie de la Sectia 2 Timisoara a fost pus sub acuzare de procurorii DIICOT, pentru marturie mincinoasa si favorizarea faptuitorului, in dosarul gruparii interlope conduse de Lucian Boncu.

Agentul sef Dragan Ilin, vazut deseori in compania liderului interlop aflat in arest preventiv, a fost ridicat, in data de 5 noiembrie 2019, in urma descinderilor care au dus la retinerea a 22 de interlopi, si condus la sediul DIICOT Timisoara.

La vremea respectiva, Ilin a declarat ca are doar calitatea de martor si, intr-adevar, initial, a fost audiat doar in calitate de martor in dosarul interlopilor. Doar ca, pe parcursul anchetei, din dorinta de a-si ajuta prietenul, Dragan Ilin a declarat ca nu a vazut ca Lucian Boncu sa se fi drogat vreodata cu cocaina, insa ar fi auzit ca se consuma droguri. Procurorii instalasera insa o mini camera video in apartamentul lui Lucian Boncu si au avut dovada ca Dragan Ilin a mintit. Acesta a fost surprins pe camera spion chiar cand priza cocaina alaturi de Lucian Boncu, in apartamentul monitorizat de anchetatori.

Politistul a fost pus sub acuzare sub aspectul infractiunilor de marturie mincinoasa si favorizarea faptuitorului, schimbandu-i-se calitatea din martor in inculpat. Dragan Ilin fiind, in continuare, plasat sub control judiciar. In cazul in care va fi gasit vinovat, politistul risca pana la 5 ani de inchisoare.

