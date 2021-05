Aida Szilagy, consilieră locală USR PLUS Timișoara, numită în ADID. S-au iscat noi certuri între colegii de alianță… „pe procedură”

Marți, 11 mai, în ședința Consiliului Local Timișoara, Aida Szilagyi, USR PLUS, a fost numită reprezentant al Consiliului Local în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș ADID. Poziția este una neremunerată, însă acest lucru nu a oprit certurile între consilierii locali ai USR PLUS și cei ai PNL, teoretic colegi de alianță. Nemulțumirile liberalilor nu au venit din cauza numelui propus, ci din cauza „procedurii”.

Concret, proiectul de hotărâre dezbătut era de „înlocuire a domnului CORAS DANIEL MARIUS, cu doamna AIDA-SORINA SZILAGYI – Consilier Local, ca reprezentant în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș”. Potrivit liberalilor, primarul Dominic Fritz ar fi trebuit, „din bun simț”, să nu pună și numele în proiect, ci să lase la latitudinea Consiliului Local alegerea acestuia, cu toate că ar fi fost același. În opinia Aidei Szilagyi, însă, Consiliul Local Timișoara ar trebui să fie onorat că ea s-a oferit să facă această muncă în ADID.

„Proiect de hotărâre foarte neobișnuit. (…) Fără să fie ceva personal, mi se pare că dacă se vine cu o astfel de hotărâre de consiliul local în plen, atunci măcar moral este ca acest consiliu local să decidă cine îl reprezintă. Știu că nu e neapărat atributul consiliului local de a pune o persoană în acest ADI, însă cumva devine o practică ca proiectele să vină deja cu un nume din partea executivului, ceea ce nu cred că e în regulă și nici măcar respectuos față de consiliu local, din niciun punct de vedere. Revenind la acest ADI, pe de altă parte, este și absolut contraproductiv să punem un consilier local în cadrul ADI-ului, o persoană care nu are nici calitate de ordonator principal de credite, nici măcar de înlocuitor al ordonatorului principal de credite. (…) Dincolo de asta, aș prefera să nu mai existe proiecte care vin cu numele completat în fața consilierilor locali. Nu cred că este nici corect, nici moral, nici prima dată”, a spus fostului viceprimar Dan Diaconu, cel care acum a fost președinte de ședință.

I-au dat dreptate fostului viceprimar și Simion Moșiu, PNL, Radu Țoancă, PSD, și Roxana Iliescu, PRO România. „Este aceeași Aida Szilagyi, colega noastră?” sau „Tot strigăm «transparență, transparență!», dar geamul nostru este opac complet”, a spus, printre altele, Moșiu. În schimb, Țoancă i-a propus lui Fritz ca pe viitor să evite astfel de mici greșeli, astfel încât nici liberalii să nu aibă ce comenta. Iliescu a ținut să puncteze, și ea, că ar fi un semn de respect ca numirile să fie votate în consiliu.

Primarul Dominic Fritz a răspuns: „Da, este aceeași persoană. Domnule președinte (Diaconu – n.r.), vă amintesc că jumătate dintre consilierii locali fac parte din adunarea generală la ADI – Polul de Creștere. Nu este o practică neobișnuită. În acest caz, a fost până acum un funcționar public, care a fost odată șef interimar la Biroul Salubrizare, acum nu mai are această funcție. Mi se pare firesc ca să fie propus un înlocuitor. Am să mă uit în HCL-ul trecut dacă a fost în propunere deja trecut numele lui. (…) Biroul de Salubrizare a inițiat proiectul, dar este, bineînțeles, propunerea mea, de aia am și semnat pentru reprezentatul municipiului Timișoara. Avem un singur loc, eu am considerat că este un semn de respect față de consiliu local să fie cineva din rândul consilierilor, poate și pentru că situația din Biroul Salubrizare nu este astfel încât să existe o expertiză maximă. Am luat act de propunere, să fie trecut cu puncte. Eu nu cred că este o lipsă de respect”.

Ulterior, Fritz a găsit acel HCL și, într-adevăr, era, la fel, trecut direct numele lui Daniel Coraș. Liberalii au găsit și explicație: acesta făcea parte din aparatul de specialitate, dar când a fost vorba despre alegerea unuia dintre consilieri, de fiecare dată, proiectul venea cu „puncte-puncte”.

Discuțiile însă au continuat. „Este un semn de respect că a fost propusă o expertă în dezvoltare durabilă și gestionarea deșeurilor. Să nu privim politic, știm cât de importantă este gestionarea corespunzătoare a ADID-ului. Ar putea oricare alt consilier sau om din executiv să facă o treabă mai bună decât doamna Szilagyi? Eu o cunosc de 20 de ani și pot să vă spun că nu am nici cea mai mică îndoială în privința competenței dumneaei”, a spus și Rodica Militaru, USR PLUS.

Aida Szilagyi, cea care era până la urmă subiectul discuției, a intervenit: „Această numire a venit la dorința mea personală. Eu sunt cea care am insistat să fie reprezentata primarului în ADID. Am făcut acest lucru pentru că îmi dau seama cât de importantă este o prezență profesionistă în asociație și cât de important este programul de gestionare a deșeurilor, care a fost neglijată. Eu fac parte deja din niște grupuri de lucru care discută planul județean de gestionare a deșeurilor. Acesta a suferit modificări foarte importante de când ne-am implicat în acest grup de lucru. Este nevoie de o privire profesionistă și de oameni care cunosc domeniul. Trebuie să spun că îl cunosc, și domnul Diaconu mă știe foarte bine, de 20 de ani, de când colaborez cu primăria pe aceste teme. De aceea, puțin sunt îngrijorată de perspectiva dumnealui la adresa mea. Este o poziție voluntară, este o muncă neremunerată și este o decizie a mea ca să contribui la gestionarea problemei de depozitare și gestionare a deșeurilor”.

„Nu a fost nimic personal, era o chestie de procedură”, i-a răspuns Diaconu. Szilagyi nu s-a lăsat impresionată și a replicat fără prea multă modestie: „A sunat jignitor la adresa mea, trebuie să recunosc. Și eu m-am simțit jignită, dacă și consiliul local s-a simțit jignit de această numire. Eu cred că ar trebui să se simtă onorat, pentru că voi reprezenta cu profesionalism UAT-ul în această asociație”.

Până la urmă, Țoancă a depus un amendament pentru a fi făcute și votate propuneri pentru această numire în ADID, lucru aprobat de consilieri. Cei din USR PLUS au continuat să o susțină pe Aida Szilagyi, însă liberalul Simion Moșiu, enervat de lipsa de modestie a acesteia, l-a propus pe Dan Diaconu. Fostul viceprimar a refuzat numirea, iar până la urmă s-a aprobat numele vehiculat încă de la început.

Acest punct de pe ordinea de zi nu a fost singurul care a dus la contre între consilierii USR PLUS și cei al celorlalte partide. Anterior, fusese discutată și prelungirea contractului de închiriere pentru spațiul unde funcționează Symphony Cafe, lângă Operă. Atunci, liberalii susțineau că s-ar cădea o perioadă de trei, dar cei din USR PLUS au ținut să fie doi, așa cum de altfel fusese și agreat în comisii. Doar o abținere la votul amendatului lansat de Simion Moșiu a făcut ca punctul de vedere al useriștilor să aibă câștig de cauză. În total, din durata de o oră și 50 de minute a ședinței, ceva mai mult de una a fost ocupată de certurile pe seama celor două puncte.

Comentarii

comentarii