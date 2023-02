”Ajunge!” Maestrul Ioan Holender a părăsit dezgustat sala Operei, în timpul deschiderii programului Timişoara – Capitală Europeană a Culturii

”Ajunge!” A fost strigătul de exasperare al maestrului Ioan Holender, cel mai longeviv director al Operei din Viena, în timpul recitalului de pian al olandezului Joep Beving.

”Pianistul, pe care nu în cunosc, cânta într-un ritm încet, anost, parcă de înmormântare. Totul avea aceeași tonalitate. O muzică fără calitate, inferioară. Totul a culminat atunci când a început să facă dedicații pentru fiică și soție. Atunci am spus <<Ajung>>. Cred că suntem într-o lume liberă în care ne putem spune părerile. Nu exprimam o insultă. La Opera din Viena publicul strigă <<Buu>> atunci când este nemulțumit. Totul a fost îngrozitor de plictisitor. Am plecat din sală, cum au făcut mulți alții. Nici măcar nu s-au mai oprit în foaierul operei, unde așteptau bucatele apetisante, și unde puteau să mai socializeze. Din cauza pianistului îngrozitor. Nu știu cine este, dar cineva l-a angajat. Cred că am fi găsit un pianist român care să cânte”, ne-a declarat maestrul Holender.

Domnia sa mai spune că a fost contrariat când a primit invitația de a merge la Palatul Culturii: ”Eu știu de Opera din Timișoara, denumită acum Opera Română. Numele Palatul Culturii nu are sens. Nu știu cine i-a spus așa, dar este greșit”.

Din programul cultural al zilei de deschidere a Timișoara 2023 – Capitală Culturală Europeană, maestrul Ioan Holender ne-a spus că a apreciat expoziția Brauner, dar crede că ar trebui organizate și expoziții cu pictori timișoreni.

Nu i-a plăcut de loc schela din centrul Timișoarei. ”Am înțeles că aici vor fi ceva plante, dar nu văd rostul acestui lucru. La Timișoara s-au cheltuit milioane de lei, și important este ce va rămâne după. S-au reparat câteva clădiri, dar chiar cea din stânga Operei arată deplorabil”, spune maestrul.

După plecare de la Operă, maestrul spune că a mers pe jos, prin Piața Unirii, unde era o gălăgie îngrozitoare. ”Se cânta îngrozitor, boxele erau la maxim. I-am spus și primarului (Dominic Fritz, nr), dar nu știa cine a decis programul artistic. Cum nu știa nici de schela din centru. La fel nu a știut să îmi spună cine l-a angajat pe pianistul catstrofal. A vorbit doar de curatorii (cei angajați la Centrul de Proiecte al Primăriei Timișoara, nr), care au decis programul”, ne-a mai declarat Ioan Holender.

Comentarii

comentarii