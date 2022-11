Ajutorul de șef de post de la Poliția Giroc, condamnat la 2 ani și șase luni de închisoare cu executare, pentru trafic de influență într-o afacere imobiliară

Curtea de Apel Timisoara a pronuntat, la termenul de astazi, verdictul final in dosarul de coruptie in care politistul Aurelian Gird, ajutor de sef de post la Politia Giroc, a fost trimis in judecata de procurorii DNA pentru trafic de influenta in forma continuata.

Dupa ce, Tribunalul Timis, l-a condamnat la 2 ani si sase luni de inchisoare cu suspendare, atat DNA, cat si agentul au facut apel. Astazi, judecatorii Curtii de Apel Timisoara a admis apelul DNA si au decis sa mentina pedeapsa de 2 ani si jumatate, insa au schimbat regimul executarii pedepsei, stabilind ca politistul sa fie trimis dupa gratii, scrie impactpress.ro.

Potrivit rechizitoriului DNA, in perioada anterioara datei de 09 august 2021, Gird Aurelian ar fi pretins de la o persoana (martor in cauza) suma de 13.000 euro, pentru ca, prin intermediul a doi parlamentari, acesti bani sa ajunga ulterior la un judecator din Bucuresti.

In schimbul acestei sume de bani, magistratul urma sa pronunte o hotarare favorabila in cadrul unui proces civil care avea ca obiect reconstituirea dreptului de proprietate asupra unei suprafete de teren (10,8 ha situate pe raza comunei Giroc) la care ar fi fost indreptatita familia martorului.

In contextul mentionat mai sus, la data de 12 august 2021, in sediul postului de politie Giroc, suspectul a primit suma de 64.500 lei, echivalentul a 13.000 euro. Cu aceeasi ocazie, suspectul Gird Aurelian a mai pretins de la martor, pentru sine, suprafata de 2.000 mp teren intravilan in localitatea Giroc, precum si suprafata de 20.000 mp teren intravilan situat in aceeasi localitate, pentru “colaboratorii” politistului care urmau sa rezolve si sa decida punerea in posesie a terenului respectiv. Terenurile mai sus mentionate urmau sa fie transferate dupa ce se obtinea punerea in posesie.

