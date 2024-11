Akademie für Alte Musik Belin, în premieră în Timișoara, în cadrul Festivalului Musica Ricercata

Pentru prima dată în România, unul dintre cele mai prestigioase ansambluri specializate în interpretarea pe instrumente de epocă vine la Timișoara! Akademie für Alte Musik Berlin (Akamus) va susține un concert extraordinar intitulat Reformatio vs. Traditio, în cadrul Musica Ricercata Festival Op. 7 | Vive la Révolution!, joi, 7 noiembrie 2024, de la ora 20:00, la Domul Romano-Catolic din Piața Unirii. Membrii ansamblului îl vor avea alături de renumitul contratenor Carlo Vistoli.

În program:

Johann Sebastian Bach (1685-1759): Sinfonia din Cantata “Ich geh und suche mit Verlangen” BWV 49 pentru oboi d’amore, coarde și bas continuu (1726)

Antonio Vivaldi (1678-1741): Concert pentru două viori în la minor RV 522 din „L’Estro Armonico” (1711)

Johann Sebastian Bach: Cantata „Ich habe genug“ BWV 82 pentru alto, oboi, coarde și bas continuu (1727)

Antonio Vivaldi: Stabat Mater în fa minor, RV 621, pentru alto, coarde și bas continuu (1712)

Georg Friedrich Händel (1685-1759): Concerto grosso în sol major op. 3 nr. 3 HWV 314, pentru oboi, coarde și bas continuu (1717-18)

Antonio Vivaldi (1678-1741): Nisi Dominus (Psalm 127/126) în sol minor RV 608, pentru alto, coarde și bas continuu (1715)

Biletele se găsesc la casierie, pe site-ul Filarmonicii Banatul Timișoara și pe myticket.ro: https://t.ly/LD9OJ

AKADEMIE FÜR ALTE MUSIK BERLIN

Akademie für Alte Musik Berlin (Akamus) a fost fondată în 1982 la Berlin. De la începuturile sale, a devenit una dintre cele mai importante orchestre de cameră din lume specializate în interpretarea pe instrumente de epocă, având în spate o istorie de un succes fără precedent.

Fie că este vorba de New York sau Tokyo, Londra sau Buenos Aires, Ansamblul Akamus este un invitat frecvent pe cele mai importante scene europene și internaționale. De peste 35 de ani, orchestra susține o serie proprie de concerte la Konzerthaus Berlin. Cu toate acestea, inima muzicală a Akamus bate și pentru muzica de operă. La Opera de Stat din Berlin, ansamblul s-a dedicat cu regularitate operei baroce începând cu 1994.

Akamus interpretează sub conducerea alternativă a celor trei concertmaeștri: Bernhard Forck, Georg Kallweit și Mayumi Hirasaki, precum și sub bagheta unor dirijori renumiți. Ansamblul are o colaborare artistică deosebit de strânsă și de lungă durată cu René Jacobs. În plus, Emmanuelle Haïm, Bernard Labadie, Paul Agnew, Diego Fasolis, Fabio Biondi, Rinaldo Alessandrini și Christophe Rousset au dirijat orchestra.

Akamus colaborează în mod regulat și cu soliști de renume internațional, precum Isabelle Faust, Antoine Tamestit, Kit Armstrong, Alexander Melnikov, Anna Prohaska și Carlo Vistoli. Împreună cu compania de dans Sasha Waltz & Guests, au creat producția de succes internațional Dido & Aeneas de Henry Purcell, care a fost prezentată pe scene din Berlin până la Sydney.

Un capitol special este cooperarea extraordinar de reușită cu Corul de Cameră RIAS Berlin, o colaborare care a fost definitorie pentru ambele ansambluri și care a început acum mai bine de 30 de ani. Akamus menține, de asemenea, o colaborare strânsă cu Corul Radiodifuziunii Bavareze.

Cele aproximativ 100 de înregistrări ale ansamblului au câștigat toate premiile majore pentru înregistrări, inclusiv Premiul Grammy, Diapason d’Or, Gramophone Award, Choc de l’année și Premiul Anual al Criticilor Germani de Discuri. În 2006, orchestra a primit Premiul Telemann al orașului Magdeburg, iar în 2014 Medalia Bach a orașului Leipzig.

CARLO VISTOLI

În doar câțiva ani, Carlo Vistoli a ajuns în prim-planul contratenorilor pe cele mai mari scene lumii. El cucerește prin frumusețea caldă a timbrului său, impresionând în același timp prin mijloacele tehnice care îi permit să contureze portrete psihologice complete ale personajelor pe care le interpretează.

Chitarist și pianist de formare, Carlo Vistoli și-a început studiile de contratenor în 2007. A câștigat competiții prestigioase: Premiul I la Concursul Cleto Tomba în 2012, Premiul Publicului și Premiul Farinelli la Concursul de Canto Baroc din Napoli în 2013, iar în același an, Premiul I la Concursul Renata Tebaldi (categoria Baroc).

În 2015, admiterea sa în Le Jardin des Voix des Arts Florissants (William Christie) a dus la o accelerare a carierei sale, cu concerte în toată lumea. Ca membru al Le Jardin des Voix, Carlo Vistoli a participat la producții majore la Festivalul de la Ravenna și Festival Dei Due Mondi din Spoleto, fără a uita La Fenice din Veneția sau Teatro Regio din Torino.

În 2017, a fost selectat de Sir John Eliot Gardiner pentru rolurile Umana Fragilità în Il Ritorno d’Ulisse in Patria și Ottone în L’Incoronazione di Poppea pentru turneul Monteverdi 450. A cântat alături de John Eliot Gardiner atât în Europa (Berlin, Edinburgh, Lucerna, Paris, Salzburg, Veneția), cât și în Statele Unite (Chicago, New York).

Sezoanele anterioare au fost deosebit de bogate pentru producții scenice, Ruggiero în Orlando Furioso de Vivaldi la La Fenice (sub conducerea lui Diego Fasolis și regia lui Fabio Ceresa), Ottone din L’Incoronazione di Poppea la Festivalul de la Salzburg (William Christie – Jan Lauwers; Harmonia Mundi a imortalizat această producție pe CD), Artabano în Artaserse de Hasse la Pinchgut Opera (Erin Helyard – Chas Rader-Shieber), Luci mie traditrici de Sciarrino, Il Trionfo del Tempo de Händel cu Les Accents și Thibault Noally, Semele de Händel în Shanghai, Petite Messe Solennelle de Rossini în Bruxelles și Paris, Rinaldo de Händel la Opera din Lausanne.

Ultimele două sezoane au fost strălucitoare: La Rappresentatione di Anima e di Corpo de Cavalieri la Theater an der Wien, sub bagheta lui Giovanni Antonini (regia: Robert Carsen); Il Trionfo del Tempo cu Les Accents la Filarmonica din Paris și la Moscova, Orfeo ed Euridice (rolul principal) de Gluck la Komische Oper din Berlin, Stabat Mater de Pergolesi alături de Cecilia Bartoli, Olimpiade de Vivaldi cu Jean-Christophe Spinosi. Carlo a interpretat strălucitor Tolomeo în Giulio Cesare de Händel sub bagheta lui Philippe Jaroussky la Théâtre des Champs-Élysées din Paris și la Opera din Montpellier, apoi Ruggiero în Alcina de Händel (din nou alături de Cecilia Bartoli), și, pentru prima dată, Nerone în L’Incoronazione di Poppea la Staatsoper din Berlin.

În 2024, Carlo Vistoli interpretează rolurile principale din Rinaldo și Giulio Cesare, acesta din urmă alături de Cecilia Bartoli în rolul Cleopatrei la Staatsoper din Viena și Opera din Monaco. De asemenea, și-a făcut debutul pe scenă în Statele Unite la Opera din San Francisco, în rolul Arsace din Partenope de Händel.

În stagiunea 2024-2025 va debuta cu Orontea de Cesti în rolul Alidoro la La Scala din Milano, unde Carlo va reveni pentru premiera mondială a operei Numele trandafirului de Filidei. Carlo va interpreta rolul Athamas în Semele de Händel la Théâtre des Champs-Élysées din Paris, la Opera din Roma și la Covent Garden din Londra.

Carlo Vistoli a colaborat deja cu mai multe case de discuri, printre care Harmonia Mundi, Brilliant, Tactus și Bongiovanni. Primele sale înregistrări de recital au fost publicate de Arcana. La Lucrezia a fost lansată recent cu La Stagione și Paolo Zanzu pentru casa de discuri La Música, înregistrare care, printre altele, a câștigat Le Timbre de Diamant din partea revistei Opera Magazine.

Comentarii

comentarii