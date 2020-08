ALDE Timiș și-a depus listele cu candidații la Primăria și Consiliul Local Timișoara și la Consiliul Județean Timiș

ALDE Timiș și-a depus listele cu candidații la Primăria și Consiliul Local Timișoara, dar și la Consiliul Județean Timiș, marți 18 august. La eveniment au fost prezenți prim-vicepreședintele Valentin Tudorică, Marian Coandă, secretarul coordonator, Titu Bojin, candidatul la președinția CJT și Adrian Popescu, candidatul la funcția de primar al Timișoarei.

Cu acest prilej, dr. ing. Titu Bojin a declarat următoarele:

”Astăzi am depus listele complete pentru primărie și consiliul județean. Ne-am programat să câștigăm alegerile și sperăm ca ziua de astăzi să fie de bun augur pentru ALDE Timiș. Vom câștiga președinția CJT și Primăria Timișoara cu două cifre, cum am mai spus. Eu, avocatul Adrian Popescu și ceilalți colegi ne vom strădui să realizăm acest obiectiv.

Vom avea o campanie civilizată în care nu vom împroșca pe nimeni cu nimic și nu vom denigra pe nimeni, dar vom răspunde dacă acestea se vor întâmpla de aici încolo la adresa noastră. Cetățenii mă cunosc și știu ce am făcut pentru județul Timiș și vom face și în continuare lucruri mari și importante.

Îi rog pe cetățenii din Timiș să înțeleagă că votul lor poate fi pus pe Titu Bojin fără niciun fel de probleme, având în vedere că la nivelul CJT și al Primăriei Timișoara se pune ștampila pe buletinul de vot pentru persoana respectivă.

Nu cred că e obligatoriu să mergem pe varianta de a vota partide. Atât cei de stânga, cât și cei de dreapta ne-au dezamăgit. ALDE este un partid de centru și noi vom fi echilibru județului Timiș în tot ceea ce înseamnă aleșii locali, cât și la nivel de județ pentru a crea stabilitate!

Cetățenii din Timiș trebuie să aibă încredere în Titu Bojin, fiindcă județul Timiș are nevoie de Titu Bojin, un om cu experiență, care poate să facă și a demonstrat că a făcut multe atât cât a fost președintele CJT, dar a arătat că poate să înfăptuiască multe și de când este în funcția de director al Administrației Bazinale de Ape Banat Timișoara. Locuitorii Timișului trebuie să voteze ALDE Timiș pe toate listele”

Bojin a amintit și obiectivele candidaturii sale: sprijinirea serioasă a sistemului de sănătate, dezvoltarea infrastructurii județului Timiș la nivel european, sprijinirea IMM-urilor, a învățământului și descentralizarea administrativ-teritorială.

De asemenea, avocatul Adrian Popescu, candidatul ALDE la Primăria Timișoara a spus:

”Mulțumim lui Titu Bojin că a venit alături de ALDE Timiș, fiindcă are ocazia de a demonstra adevăratele valori liberale, de care Timișoara duce lipsă. În momentul de față, administrația locală este sub dictatură de tipul cine nu este cu mine este împotriva mea. E clar că acest stil de conducere nu face bine orașului.

ALDE Timiș are un program constructiv foarte bun și, în plus, beneficiem de vasta experiență administrativă a lui Titu Bojin. Așa cum se știe, Timișul are nevoie de Titu Bojin și de ALDE, cu Adrian Popescu la Primăria Timișoara.

Eu și echipa mea avem programe de dezvoltare realiste și foarte bune. Eu sunt timișorean și cunosc probleme adevărate ale orașului. Electoratul timișorean trebuie să aleagă adevăratele valori liberale și să voteze ALDE Timiș, în 27 septembrie 2020”.

