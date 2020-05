Alertă ANM: ploi, vânt puternic și grindină

Meteorologii anunță temperaturi de până la 30oC, luni, în județul Timiș. Marți, însă, temperaturile scad cu mai mult de 10 oC și se vor instala ploi cu descărcări electrice. De miercuri începând, vremea rămâne schimbătoare, însă temperaturile rămân normale pentru această perioadă, în intervalul 20 – 26 oC.

Luni, Administrația Națională de Meteorologie anunță temperaturi între 28 și 30 oC pentru județul Timiș, mult peste media lunii mai, cu averse și descărcări electrice doar pe arii restrânse. Vântul va avea intensificări temporare, dar cu viteze la rafală de 45 – 55 km/h. Noaptea, temperaturile vor fi între 12 și 14 oC.

Marți, în schimb, temperaturile coboară drastic și se vor situa în intervalul 15 – 21 oC, în zona Banat – Crișana, ajungând doar în sudul regiunii la temperaturi de 24 – 25 oC. Aversele vor fi prezente pe arii extinse la munte și local în rest, iar cantitățile cumulate depășesc 15 – 20 l/m ­­ ­­2. Se vor semnala condiții de descărcări electrice și grindină, iar vântul va ajunge, în rafale, să sufle și cu 80 km/h. În noapte de marți spre miercuri, temperaturile scad în intervalul 4 – 9 oC.

Începând de miercuri, vremea va fi instabilă, însă temperaturile ajung, din nou, peste normalul perioadei, în jur de 24 – 25 oC. Vântul va sufla slab sau moderat, cu posibile intensificări temporare. Noaptea va aduce temperaturi și de 17 oC.

Anunțul ANM Banat – Crișana:

„Timpul probabil pentru intervalul: 11.05.2020 ora 0900 – 12.05.2020 ora 0900, pentru judeţul Timiș:

Vremea va fi deosebit de caldă, cu cer variabil în cursul zilei. Spre seară și în cursul nopții, cerul va prezenta înnorări și, pe arii restrânse, vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va prezenta intensificări temporare, cu viteze la rafală în general de 45…55 km/h.

Temperaturile maxime între 28 și 30oC

Temperaturile minime între 12 și 14oC

Timpul probabil pentru intervalul: 12.05.2020 ora 0900 – 13.05.2020 ora 0900, pentru zona Banat-Crişana:

Vremea va fi în general instabilă și se va răci semnificativ față de ziua precedentă. Cerul va prezenta înnorări temporar accentuate. În cursul zilei va ploua pe arii extinse la munte și local în rest. Vor fi și averse care pot lua aspect torențial, iar cantitățile de apă cumulate vor depăși 15…20 l/mp pe arii restrânse, îndeosebi în zonele de deal și munte. Se vor semnala descărcări electrice și izolat vor fi condiții de grindină. Vântul va prezenta intensificări temporare, cu viteze în general de 50…60 km/h, iar la munte vitezele la rafală vor depăși 70…80 km/h. Spre seară și în cursul nopții, vremea se va ameliora treptat.

Temperaturile maxime între 15 și 21oC, mai ridicate în sudul Banatului, până la 24…25oC

Temperaturile minime în general între 4 și 9oC

Timpul probabil pentru intervalul: 13.05.2020 ora 0900 – 14.05.2020 ora 0900, pentru zona Banat-Crişana:

Valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru această dată, exceptând sudul Banatului, unde vremea se va menține caldă. Cerul va prezenta înnorări temporare, mai accentuate spre seară și noaptea, când local vor fi averse, posibil însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab la moderat, cu intensificări temporare în partea a doua a intervalului.

Temperaturile maxime între 20 și 25oC, mai scăzute în nordul Crișanei, spre 17oC și mai ridicate în sudul Banatului, până la 27…28oC

Temperaturile minime în general între 11 și 17oC

Timpul probabil pentru intervalul: 14.05.2020 ora 0900 –15.05.2020 ora 0900, pentru zona Banat-Crişana:

Vremea va fi schimbătoare. Cerul va prezenta înnorări temporar accentuate. Local vor fi averse însoțite de descărcări electrice și de intensificări de scurtă durată ale vântului. La munte, vântul va prezenta intensificări locale, mai ales în cursul zilei.

Temperaturile maxime în general între 20 și 26oC

Temperaturile minime între 7 și 12oC, ușor mai ridicate în sudul Banatului

Tendinţa evoluţiei vremii pentru intervalul: 15.05.2020 ora 0900 – 18.05.2020 ora 0900, pentru zona Banat-Crişana:

Valorile termice se vor situa, în general, în jurul mediilor climatologice specifice mijlocului lunii mai, exceptând sudul Banatului, unde vremea va fi mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă. Local și temporar va ploua”.

Comentarii

comentarii