Alertă maximă la Spitalul de Boli Infecţioase Timişoara. Tânăr cu simptomele infectării cu virusul misterios este izolat

Un asistent medical din Reşiţa, care a îngrijit o familie infectată cu coronavirus, a declanşat o nouă alertă medicală! Tânărul e izolat acum într-un spital din Timişoara, după ce s-a plimbat sute de kilometri prin vestul României. Are simptome alarmante şi nu suferă de gripă! Autorităţile îi caută pe toţi cei care au intrat în contact cu el. Virusul care ameninţă lumea, numit Covid-19, a ucis până acum peste 1.100 de oameni.

Spitalul de Boli Infecţioase Timişoara este, de 24 de ore, cel mai bine păzit loc din România. Aici e izolat de aseară bărbatul posibil infectat cu coronavirus.

Tânărul este izolat într-un salon, iar medicii la fiecare vizită îşi schimbă echipamentul. Vizilele sunt limitate, iar legătura se ţine prin intermediul telefonului.

Alerta este maximă, pentru că pacientul de 25 de ani a intrat în contact direct cu o familie infectată cu virusul mortal. E asistent la spitalul din Trotsberg, lângă Munchen, unde a avut grijă până săptămâna trecută de doi copii bolnavi. Acum, şi el se simte rău.

DR. VIRGIL MUSTA, Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș Timisoara – ”Are simptomele specifice coronavirusului, deşi o formă uşoară, are febră, are fenomene respiratorii, fără insuficienţă respiratorie, are tuse seacă. S-a recoltat test de gripă care este negativ şi s-a recoltat pentru coronavirus”.

Grav este că, înainte de internare, bărbatul a străbătut sute de kilometri prin România. Vineri, s-a întors în Reşiţa, să-şi viziteze mama. Şi-a vizitat şi sora, în localitatea Gărâna, apoi a mers la schi în Semenic. Aseară a ajuns la Spitalul din Reşiţa pentru că se simţea rău.

Imediat a fost declanşat protocolul medical şi a fost trimis într-o capsulă izolată la Spitalul de Boli Infecţioase din Timişoara. Între timp, rudele asistentului medical au fost sfătuite să stea acasă.

Secţia de urgenţe a Spitalului din Reşiţa unde a ajuns pacientul, dar şi ambulanţa cu care a fost transportat, au fost dezinfectate, iar cele 18 cadre medicale monitorizate.

În clinicile din vestul Europei, rezerva dedicată suspecţilor de coronavirus are o structură complexă. Există o încăpere cu vestiar, o zonă de tranzit, apoi una de decontaminare şi în cele din urmă, se ajunge în salonul cu pat şi baie proprie. În plus, personalul medical trece şi printr-un duş.

DR. MONICA CIALMA, specialist boli infecţioase, Spitalul Victor Babeş Timişoara – ”Deocamdată starea pacientului este stabilă, este mai bine faţă de azi-noapte când a venit, nu a mai făcut febră, este doar cu tuse”.

Nicio măsură nu e prea drastică, pentru că virusul ucigaş se poate transmite pe calea aerului şi după ce pacientul a ieşit dintr-o încăpere şi poate rămâne pe haine, clanţe sau barele din autobuz chiar şi nouă zile, de patru ori mai mult decât virusul gripal. Poate dura chiar şi 14 zile până când apar simptomele.

