Alexandru Iovescu, liderul consilierilor județeni PSD din Consiliul Județean Timiș, susține că a găsit o soluție pentru deblocarea situației fondurilor alocate de CJT pentru primăriile din județ

Alexandru Iovescu, liderul consilierilor județeni PSD din Consiliul Județean Timiș, susține că a găsit o soluție pentru deblocarea situației fondurilor alocate de Consiliul Județean Timiș pentru primăriile din județ.

”Împreună cu o majoritate a consilierilor județeni, am depus o inițiativă care prevede o alocare a fondurilor mult mai echitabilă decât cea aprobată la începutul acestui an de CJ Timiș.

Această propunere are în spate inclusiv discuții cu primarii din județ, discuții purtate pe baza nevoilor pe care fiecare le are în comunitatea pe care o administrează, așa cum este și firesc. Nu are în spate exclusiv apartenențe politice, așa cum a gândit-o președintele încă în funcție al CJ Timiș, Alin Nica.

Propunerea noastră cuprinde inclusiv finanțare pentru municipiul Timișoara, oraș care nu a primit sprijin de la administrația județeană în acești 3 ani de zile de administrație Nica”, spune Iovescu.

Proiectul va fi supus votului în următorul plen al CJ Timiș, propunerea urmând să fie publică pe site-ul instituției.

