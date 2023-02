Alexandru Rogobete, un tânăr medic din Timișoara, numit secretar de stat în Ministerul Sănătății

Un tanar medic din Timisoara a fost numit secretar de stat in Ministerul Sanatatii. Stirea ca Alexandru Rogobete, 31 de ani, absolvent al Universitatii de Medicina si Farmacie „Victor Babes” din Timisoara, consilier personal al ministrului Alexandru Rafila, a fost numit intr-o functie importanta in Guvernul Nicolae Ciuca a fost facuta publica de liderul PSD Timis, deputatul Alfred Simonis.

”O noua veste buna pentru Timis din lumea medicala. Dupa numirea reputatului profesor Dorel Sandesc la conducerea Spitalului Judetean din Timisoara, un alt timisorean – Alexandru Rogobete – a fost numit Secretar de Stat in Ministerul Sanatatii. Constructia Institutului Oncologic si readucerea Timisului in elita medicinei romanesti sunt prioritati ale mele si am incredere ca, alaturi de asemenea specialisti, vom fi ce-am fost, ba chiar mai mult”, a scris Alfred Simonis pe contul sau de Facebook.

Alexandru Rogobete este absolvent de Chimie si, ulterior, de Medicina, fiind considerat un cercetator vizionar al scolii romanesti de medicina. Are peste 100 de articole stiintifice publicate, a scris doua carti de specialitate si, potrivit unui articol din presa nationala, este tutorele unei doctorite spaniole pe care o coordoneaza in scrierea de studii stiintifice, scrie impactpress.ro.

„Am ramas din prima facultate cu «virusul» de a face cercetare. In prima zi la Facultatea de Medicina i-am scris un e-mail profesorului Dorel Sandesc, pe atunci seful Clinicii ATI din cadrul Spitalului Judetean Timisoara. I-am spus ca eu asta vreau sa fac. Cred ca sunt extraordinar de norocos. Profesorul Sandesc este pentru mine ingerul meu pazitor, omul care nu a spus niciodata «nu», omul care in momentele grele a fost acolo si a spus cu toata increderea «continuam si ne asumam»”, a declarat studentul Rogobete, in 2019, cand era in ultimul an de facultate.

Intrebat ce ar face daca ar ajunge sa conduca Ministerul Sanatatii, Alexandru Rogobete nu a stat mult pe ganduri si a raspuns: „Nu cred ca cineva din M.S. stie care sunt lipsurile reale. As face un inventar al spitalelor, apoi, treptat, as incepe sa le dotez, as schimba infrastructura si as asigura bani pentru echipamente si consumabile, iar in final m-as ocupa de personal. Spun echipamente in special, pentru ca terapia intensiva moderna inseamna tehnologie performanta. Dupa toate acestea cred ca am putea lucra la performanta. Este nevoie de spitale regandite, ma refer aici inclusiv la circuitul medicilor si al pacientilor”.

Comentarii

comentarii