Alfred Simonis, ales preşedinte al organizaţiei judeţene a PSD Timiş. După alegeri i-a dat un formular de adeziune lui Sorin Grindeanu

Fostul premier social-democrat Sorin Grindeanu a participat, duminică, la Conferinţa de alegeri a PSD Timiş, organizaţie pe care a şi condus-o înainte de a fi exclus din partid. După ce a fost ales preşedinte al organizaţiei judeţene, Alfred Simonis i-a dat un formular de adeziune.

Liderul deputaţilor PSD, Alfred Simonis, spune că ”este un gest de igienă naţională” demiterea Guvernului Orban, care, deşi nu are bani pentru majorarea pensiilor şi a alocaţiilor, are fonduri pentru alegeri anticipate şi alegerea primarilor în două tururi de scrutin.

”Este absolut necesar ca în câteva zile să demitem în Parlament acest guvern toxic pentru România. Este un gest de igienă naţională să-l trimitem pe Orban acasă, pentru că este incapabil să guverneze şi încalcă toate regulile democratice. Singurul lor program sunt anticipatele, urmate de măsuri de austeritate”, a spus, duminică, liderul deputaţilor PSD, Alfred Simonis, după ce a fost ales preşedinte al PSD Timiş.

Acesta afirmă că este clar că Guvernul Orban nu doreşte majorarea pensiilor şi ublarea alocaţiilor.

”E clar că nu vor să mărească pensiile şi salariile, alocaţii, deşi se împrumută cu dobânzi uriaşe. În schimb, au bani pentru două tururi şi anticipate. Aţi văzut şi programul lor pentru infrastructură, drumuri forestiere şi feromoni pentru gândaci. Au tăiat banii şi au pus lacăt pe toate şantierele începute de noi. De aceea, Guvernul Orban trebuie să plece”, a mai spus Simonis.

PSD a anunţat că în următoarea sesiune parlamentară va depune moţiune de cenzură împotriva Guvernului Orban, motivul fiind asumarea răspunderii pe legea pentru alegerea primarilor în două tururi de scrutin.

În primul său discurs după ce a fost ales preşedinte al PSD Timiş, Alfred Simonis i-a dat, duminică, un formular de adeziune lui Sorin Grindeanu căruia i-a transmis, totodată, că îl aşteaptă să se decidă când se va întoarce în PSD.

Grindeanu a primit formularul cu zâmbetul pe buze, apoi a aşezat-o pe masa din faţa sa, fără să comenteze ceva.

Grindeanu a participat la Conferinţa de alegeri alături de liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, şi de secretarul general, Paul Stănescu.

Sprin Grindeanu a fost exclus din PSD, după ce guvernul condus de el a fost schimbat prin moţiune de cenzură, depusă tot de PSD. Atunci, el a contestat decizia partidului.

În prezent, Grindeanu este apolitic şi ocupă funcţia de şef al ANCOM, însă a anunţat că îţi doreşte să revină în PSD.

Sorin Grindeanu a luat cuvântul și a criticat în termeni duri vechea conducere a PSD.

„Din punctul meu de vedere, PSD-ul a fost adus într-o situație dificilă. În trei ani am pierdut 60% dintre votanți și începem să nu mai contăm în lupta politică decât prin majoritatea parlamentară, dar este din ce în ce mai greu. Această cădere nu este generată de forțe istorice, ci de greșeli personale, de autism politic, de greșeli strategice. Am guvernat pe creștere economică, am avut o opoziție slabă, sigur, am avut un adversar, pe Klaus Iohannis, dar asta nu este o scuză. Dacă am constatat că am făcut praf partidul în trei ani de zile este clar că trebuie să facem altceva, să schimbăm lucrurile. Faptul că timp de trei ani unul singur a dispus de partid după bunul plac, asta a generat neîcredere, dar nu putem da vina pe un singur om. Liviu Dragnea a avut greșelile lui, dar a avut și lucrurile sale bune și asta v-o spune Sorin Grindeanu (…) Mai grav ar fi să ne amăgim că fără Liviu Dragnea, PSD-ul se poate revigora. Greșit! Oamenii care au condus PSD-ul au transformat partidul într-unul nefrecventabil, într-un partid urât de oameni. Nu politicile sociale au fost pe pancardele oamenilor, nu politicile sociale au fost strigate de oameni. Mulți dintre cei care au condus partidul și pentru interese personale sau pentru jocurile politice, au trădat partidul. Impunerea unor oameni lipsiți de profesionalism în anumite funcții, măcelărirea limbii române și gafele nenumărate, acestea au contribuit la căderea PSD.

Zvonurile care circulă și care sunt mai mult decât zvonuri despre înțelegeri subterane prin care au fost trădate interesele partidului, pentru anumite interese personale, toate astea au adus PSD-ul în situația de azi.”, a spus Sorin Grindeanu.

