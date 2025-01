Alfred Simonis către Marcel Ciolacu, pe TikTok: „Îți amintești când ne spuneai să nu îi dăm voturi lui Simion? Să știi că toți i-am dat”

Alfred Simonis spune, într-un video postat de Marcel Ciolacu pe TikTok, că membri PSD l-au votat pe candidatul AUR, George Simion, în primul tur al alegerilor din luna noiembrie.

Simonis și Ciolacu au dat curs unui trend de pe rețelele sociale denumit „Ascultăm și nu judecăm!”, care presupune ca internauții să dezvăluie secrete despre ei.

În clipul postat de șeful PSD pe TikTok, Simonis a afirmat că social-democrații i-au dat voturi lui George Simion în primul tur al prezidențialelor.

„Îți amintești când tu spuneai la partid să nu îi dea nimeni voturi lui Simion pentru că nu suntem siguri că intrăm în turul doi? Să știi că toți i-am dat”, i-a spus Simonis liderului PSD. „Ascultăm și nu judecăm!”, a continuat el.

Și Ciolacu a făcut o mărturisire la rândul său, spunând cât de rău i-a părut că a plecat de la partid în ziua alegerilor prezidențiale. „Îmi pare rău că în aceea duminică să mă văd cu fii-miu. Ești părinte ca și mine, în schimb Filip este mai mare decât copiii tăi. Am simțit că este o presiune pe el și ai și văzut că a venit în noaptea aia în bermude fiind 5 grade afară. Și îmi pare rău că am plecat și nu am insistat și nu am stat acolo ca să nu se întâmple acest lucru”, a spus Ciolacu.

PNL acuza înainte de primul scrutin al alegerilor prezidențiale că social-democrații fac demersuri ca Simion și Ciolacu să ajungă în turul doi. În replică, șeful PSD spunea atunci că „o tâmpenie mai mare” nu a auzit.

„Acest procedeu, în poveștile politice românești, s-a folosit când a ieșit doamna EBA (Elena Băsescu – n.r.) europarlamentar și-mi aduc aminte că a fost făcut de președintele Traian Băsescu, fiindcă era vorba de fiica domniei sale. Ce treabă are PSD-ul cu asta?”, spunea Marcel Ciolacu la DigiFM.

Marcel Ciolacu s-a clasat pe locul trei la alegerile prezidențiale, după Călin Georgescu și Elena Lasconi. A fost cel mai slab scor din istorie al unui social-democrat în cursa pentru Cotroceni. George Simion a ocupat abia locul al patrulea.

Comentarii

comentarii