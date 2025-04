Alfred Simonis, despre USR: ”Nişte oameni care nu îşi pot conduce propriul partid vor să conducă ţara”

Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alfred Simonis (PSD), a declarat, referindu-se la situaţia din USR, după retragerea sprijinului pentru Elena Lasconi, că ”nişte oameni care nu îşi pot conduce propriul partid vor să conducă ţara” şi că el nu vrea ca România să arate aşa cum arată USR.

”Nişte oameni care nu îşi pot conduce propriul partid vor să conducă ţara. Nu noi am ales-o preşedintă la USR pe Lasconi, nu noi am pus-o candidat de două ori, în unanimitate, nu noi am mers cu ea la televiziuni spunând că e deşteaptă, frumoasă şi cea mai bună să fie aleasă preşedinte”, a declarat Alfred Simonis, miercuri, după ce a fost întrebat ce părere are despre situaţia din USR şi despre decizia acestui partid de a retrage sprijinul candidatului Elena Lasconi.

Simonis s-a întrebat ce s-ar fi întâmplat dacă nu se anula turul al doilea al alegerilor prezidenţiale de anul trecut şi dacă Elena Lasconi ar fi ajuns preşedintele ţării.

”Mă întreb ce s-ar fi întâmplat dacă nu se anula turul doi şi Lasconi câştiga alegerile. Se trezeau după ce câştiga să spună că nu e bună? E un ridicol în care nu vreau să intervin, dar concluzia e aceeaşi, nişte oameni care nu sunt în stare să îşi aleagă candidat, să îşi conducă propriul partid, vor să conducă România şi nu vreau să arate România cum arată USR”, a spus Simonis.

