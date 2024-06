Alfred Simonis, la coadă la vot, alături de cetățeni: ”Am votat ca Timișul să fie în fruntea clasamentelor”

La nici o oră după colegul său de alianță PSD – PNL, Nicolae Robu, în aceiași locație, de la Școala Generală 30, a votat și candidatul social-democraților la conducerea consiliului județean Timiș, Alfred Simonis. În discursul său el a spus că a votat pentru oamenii care se implică în dezvoltarea județului și atragerea de fonduri pentru acesta.

Nu a uitat să se refere, discret, nici la contracandidatul său, Alin Nica

”Am venit însoțit de Elena, soția mea și o parte a echipei pentru a vota. Am votat pentru oameni care au propus proiecte în toată această campanie electorală, nu dezinformări și minciuni. Oameni care s-au dedicat în ultimii ani investiții și atragerii investițiilor în Timiș, nu doar în campanie electorală. Oameni care își doresc să se implice în activitatea de îmbunătățire a atragerii fonduurilor și a implementării proiectul în județul Timiș, la nivelul municipiul Timișoara, nu doar în campania electorală, așa cum v-am spus. Oameni care știu să facă mai mult decât pir și imagine. Am votat pentru oameni care își doresc și pot să atragă investiții guvernamentale importante. Oameni care pot constrânge Guvernul, indiferent de culoarea politică a acestuia, să aducă bani și investiți în județul care contribuie cel mai mult la bugetul de stat, după Capitală, am votat pentru oameni care își doresc ca Timișoara și Timiș-ul să revină în fruntea clasamentelor acestei țări. Oameni care au demonstrat că au capacitatea să facă asta. Oameni care sunt frustrați de faptul că orașe mult mai puțin importante acum 10-15 ani decât Timișoara și județe mult mai puțin importante, au ajuns să ne ia fața. Ne dorim să revenim acolo unde ne este locul, în fruntea clasamentelor”, a declarat Simonis după ce a votat.

El a stat în rând la vot, alături de cetățeni și a văzut că are atât fani, dar și votanți care nu îl au la suflet.

