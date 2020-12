Alfred Simonis, lider PSD Timiș, vrea candidați din Timiș pentru Timiș

Pentru liderul PSD Timiș, Alfred Simonis, votul de duminică a fost unul special, el exprimându-și opțiunea electorală în clasa unde a făcut primii ani de școală. El a insistat asupra necesității votării unor candidați timișeni, care să cunoască realitatea de aici atunci când merg la București.

„Astăzi am votat, așa cum am spus pe tot parcursul campaniei, pentru timișoreni, pentru timișeni, care candidează în Timiș. Mi-am exercitat votul chiar în sala de clasă și în școala unde am urmat clasele 1 -8, a fost ușor emoționant. De aceea este bine să cunoaștem realitățile județului Timiș și ale municipiului Timișoara când mergem la București să candidăm din partea acestui județ. Am votat pentru un partid care atunci când s-a aflat la conducerea țării, dincolo de erori, pe care le recunoaște, le asumă și le-a îndreptat, a reușit să treacă România prin perioade bune economice, indiferent că vorbim de creșterea salariilor, a pensiilor, a alocațiilor, creșterea nivelului de trai și creșterea economică. În plus, am votat pentru un partid care este singurul care poate să gestioneze situația de criză sanitară în care se află astăzi România, dar și cea economică, prin specialiștii pe care îi are”, a declarat Alfred Simonis după ce și-a exprimat votul.

