Alfred Simonis, preşedintele CJ Timiş, după întâlnirea preşedinţilor de CJ cu premierul Bolojan: ”Investiţiile nu pot fi oprite de pe o zi pe alta, toate, aşa cum s-a dorit iniţial”

Preşedintele CJ Timiş, Alfred Simonis, a declarat miercuri, după întâlnirea preşedinţilor de Consilii Judeţene cu premierul Bolojan, că au transmis faptul că investiţiile nu pot fi oprite de pe o zi pe alta, toate, aşa cum s-a dorit iniţial. El a anunţat că s-a ajuns la concluzia că în următoare două săptămâni vor fi făcute analize, care sunt economiile care pot fi făcute de pe alte ministere şi cum se pot suplimenta banii, pentru a continua marile investiţii din România, scrie news.ro.

Preşedintele CJ Timiş, Algred Simonis, a declarat la finalul şedinţei Uniunii Consiliilor Judeţene din România, la care au participat premierul Ilie Bolojan şi ministrii dezvoltării ai muncii şi agriculturii, că au discutat aspectele care au fost puse în transparenţă prin ordonanţa care îşi doreşte sistarea în anumitor investiţii.

”Am discutat şi despre pachetul 2, cel care urmează să fie adoptat undeva în luna august. A fost o discuţie extrem de constructivă, o discuţie deloc contondentă şi o discuţie în care s-au căutat soluţii. Am venit cu argumente, am transmis din punctul de vedere al UNCJR premierului şi guvernului faptul că investiţiile nu pot fi oprite de pe o zi pe alta, toate, aşa cum s-a dorit iniţial. Am găsit echilibru şi deschidere din partea premierului şi a miniştrilor de resort. Am rămas la concluzia că în următoare două săptămâni analizăm, vedem care sunt economiile care pot fi făcute de pe alte ministere, cum se pot suplimenta banii pentru a continua marile investiţii din România”, a anunţat Simonis.

El a precizat că acolo unde există reţele de gaze, reţele de apă, de canal, asfaltări de drumuri şi proiectele au început, ele nu pot fi pur şi simplu abandonate, pentru că reloarea lor peste un an sau doi ar însemna cheltuieli suplimentare pentru satul român.

”Am transmis guvernulului îngrijorările noastre cu privire la faptul că oprirea investiţiilor ar genera nişte consecinţe din punct de vedere fiscal pentru România şi o încetinire a motorului economiei româneşti, probleme pentru companiile româneşti, probleme pentru angajaţii acestor companii, eventuale litigii între societăţii respective şi primării, consilii judeţene”, a completat Alfred Simonis.

El a menţionat că decizia unanimă a fost că există ”necesitatea unor prioritizări a acestor investiţii”.

