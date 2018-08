Alfred Simonis (PSD): Există un jaf generalizat sub patronajul primarului Robu

Deputatul PSD Timiş Alfred Simonis acuză faptul că în perioada administraţiei Robu ar exista un jaf generalizat. Asta, după ce fostul director al STPT Sorin Supuran a dezvăluit nereguli grave care s-au petrecut în RATT, în timpul lui Ioan Goia.

“Ca să fiu sincer, nu mă impresionează războiul dintre Sorin Supuran și Nicolae Robu și cred că fostul director al STPT nu a spus astăzi totul pentru a lăsa loc unei negocieri ulterioare. Spun însă, de ani buni, că există un jaf generalizat sub patronajul lui Robu, iar afirmațiile mele au fost confirmate azi de președintele executiv (autosuspendat) al PNL Timiș. S-o luăm sistematic, ca să înțeleagă și inginerul Nicolae Robu: din 22 de tramvaie Armonia, circulă vreo 7, deci milioane de euro aruncate pe apa sâmbetei; vaporașele mult lăudate au piese de Dacia 1300, climatizare de apartament, instalații de incendiu lipsă, deci siguranță zero pentru călători și 2 milioane de euro de la bugetul local cheltuiți fără sens; piese și combustibil achiziționate la prețuri de 4-5 ori mai mari și așa mai departe. Ce se va întâmpla mai departe, putem anticipa cu siguranță: primarul îl va lua în brațe pe nu știu și va poza în fecioară. Dar, este în situație lose-lose pentru că, dacă nu știa, este de o incompetență crasă, iar dacă știa, se face complice”, spune Simonis.

Comentarii

comentarii