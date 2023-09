Alfred Simonis rămâne președintele PSD Timiș

Alfred Simonis a primit, sâmbătă al doilea mandat în funcția de președinte al PSD Timiș. A fost o competiție “grea”, cu un singur candidat. Prim-vicepreședinți au fost alesi Adrian Cionca și Eugen Dogariu, iar Sebastian Răducanu este secretar general.

Vicepreședinții PSD Timiș sunt: Cristian Anton, Sabin Bociu, Călin Dobra, Rovena Violeta, Maria Murari Dobrean, Cornel Dumitraș, Bianca Gavriliță, Sorin Gabriel Ionescu, Andra Lăpădat, Ioan Mateescu, Marcel Muia, Adrian Pau, Teodor Pavel, Gabriela Popovici, Mihai Ritivoiu, Flavius Roșu, Raimond Rusu, Ovidiu Nicolae Ștefănescu, Gheorghe Marius Stoian, Cătălin Tiuch, Luminița Țundrea și Stoian Vasiu. Se remarcă prezența lui Adrian Pau, proaspăt revenit în PSD, din Pro România, partid din partea căruia a fost deputat în mandatul 2016 – 2020.

La final de alegeri, Simonis a acceptat să vorbească de o eventuală candidatură la nivel local.

„Fiind președintele PSD Timiș, evident, mă încadrez la candidatura pentru Primăria Timișoara și Consiliul Județean Timiș. Dacă măsurătorile vor arată că o altă personalitate are șanse mai mari decât mine, ne vom reorganiza”, a spus Simonis.

O altă discuție legată de alegwrile locale se referă la crearea unui nou US, PSD plus PNL. Marcel Ciolacu nu pare un mare fan al ideii.

“Eu nu îmi doresc USL. Haideți să vorbim politic. USL s-a creat fiindcă exista un dușman, acel dușman se numea Traian Băsescu Eu nu am dușmani în politică. Eu am adversari și colegii mei la fel. Exclud un USL, asta încerc să vă explic, orice alianță, nu e nimic valabil, nu pot să vă confirm sau să vă infirm, dacă rămâne ceva valabil, nu am decis, vă pot spune despre ceva când am decis, dacă rămâne sau nu valabil. Dar, de obicei, și apropiații mei cunosc, inclusiv adversarii politici, eu când promit ceva și am stabilit ceva, așa ramane”, a declarat primul ministru și președintele PSD, Marcel Ciolacu.

