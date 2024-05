Alfred Simonis: ”Solicităm autorităților statului sancționarea celor două grupări care s-au încăierat golănește în plin centru Timișoarei”

Alfred Simonis, președinte PSD Timiș, consideră că un conflict spontan izbucnit aseară între membrii AUR și reprezentanții Alianței Dreapta Unită (USR – Forța Dreptei) ”a fost transformat de tandemul Nica – Fritz într-un adevărat circ mediatic, prin care aceștia încearcă să învinovățească PSD și PNL pentru conflictul iscat”.

Scandalul a avut loc în noaptea de joi spre vineri, când partidele şi alianţele politice au lipit afişe pe panourile electorale din centrul oraşului Timişoara, odată cu începerea oficială a campaniei electorale pentru alegerile locale și europarlamentare din 9 iunie.

Reprezentanţii Partidului Republican şi cei ai AUR, care sunt în alianţă, i-au luat la întrebări pe cei de la Alianţa Dreapta Unită, iar la un moment dat viceprimarul USR, Ruben Laţcău s-a îmbrâncit cu cei care au pornit scandalul.

”Noaptea minții! Chiar ieri, la momentul startului campaniei electorale, am făcut un apel la o campanie civilizată din partea tuturor competitorilor. Am susținut mereu că astfel de acțiuni nu sunt demne de un oraș de talia Timișoarei și am dezaprobat de fiecare dată conflictele, iar ceea ce s-a întâmplat aseară nu ne face cinste ca timișoreni. Totodată, nu face cinste nimănui nici atacul lui Alin Nica și al lui Dominic Fritz la adresa PSD, care nu a fost niciodată implicat în astfel de acțiuni specifice partidelor extremiste. Singurul scop al celor doi este de a ataca Partidul Social Democrat.

Ceea ce nu înțeleg reprezentanții celor implicați în scandalul de aseară este că timișorenii și timișenii dezavuează un astfel de comportament și că vor sancționa la vot circul, alegând investițiile și proiectele concrete. De asemenea, solicităm autorităților statului sancționarea celor două grupări care s-au încăierat golănește în plin centru al orașului, într-un loc simbolic pentru Timișoara”, spune Alfred Simonis.

