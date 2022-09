Alice Francis, cântăreața născută la Timișoara, nominalizată la premii muzicale în Germania

Alice Francis, supranumită și “Regina electroswingului”, a explodat pe scena muzicală din Germania în 2012, după lansarea albumului de debut “St. James Ballroom”. Cântăreaţa a readus în actualitate swingul american al anilor 20-30, utilizând instrumente electronice. Au urmat concerte şi prezenţe la mari festivaluri de jazz din Europa. Anul acesta, Alice are și două nominalizări la premii muzicale din Germania.

„Suntem nominalizați la un premiu important în Germania, care se numește NRW Pop Preis. În octombrie va avea loc spectacolul de la Koln. Și mai este o nominalizare. Anul trecut am fost la Budapesta, unde am filmat la un serial istoric nemțesc. Am un mic rol acolo, dar eu am făcut și muzica pentru film. Acest soundcheck a fost nominalizat Deueutsche Fernsehenpreis, un premiu important în Germania pentru muzică de film”, a declarat Alice Francis.

Alice Francis s-a născut la Timişoara, iar la vârsta de cinci ani a plecat cu părinţii în Germania. Mama ei este o româncă originară din Maramureş, dar care a trăit în tinereţe la Ghiroda, iar tatăl provine din Tanzania, venit la Timişoara pe vremea lui Ceauşescu ca student la Facultatea de Stomatologie.

“Părinţii mei au divorţat în Germania, dar eu am ţinut legătura mereu şi cu tata. Când am fost mică mergeam în vacanţe, în Tanzania. Am fost de patru ori acolo la bunici. Când am plecat în Germania am uitat româneşte. Am reînceput să învăţ să vorbesc după ce s-a mutat bunica la noi. Dar veneam foarte des în România şi când eram mică, la mătuşi, la verişori. Făceam multe vacanţe aici, mergeam şi la mare. Mă simt legată de România în general şi de Timişoara în special. Köln nu este aşa de frumos. Dacă sunt întrebată ce sunt, eu răspund că sunt româncă, chiar dacă după aceea se uită toţi lung la mine”, a povestit Alice Francis.

La începutul anilor 2000, Maria Radermacher, mama lui Alice Francis, a cumpărat conacul și domeniul construit de baronul Nikiloici, la Rudna. Conacul a fost construit în 1780. După al Doilea Război Mondial, a devenit subunitate de grăniceri, iar prin anii ‘60, după naţionalizare, a ajuns sediu CAP. După Revoluție a devenit o ruină.

Maria Radermacher s-a îngrijit cât a putut să renoveze, cameră cu cameră, iar șapte din cele 40 pot fi locuite acum. Intenția ei era să introducă conacul în circuitul turistic.

Proprietarii vor să facă din domeniu și un loc pentru concerte și festivaluri. Iar primul concert de la castel va fi susținut chiar de Alice Francis, alături de Bucharest Jazz Orchestra, în 24 septembrie.

Pentru a atrage atenţia asupra uriaşului poteniţial al castelului Nikolici, Asociaţia pentru Promovarea Turismului Timiş a organizat aici deja două ediții de Banat Brunch, iar conacul e căutat acum de turiștii care vin prin platforma Air-bnb.

Comentarii

comentarii