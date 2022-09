Alin Nica a primit amenințări voalate. Anunță că îl dă în judecată pe deputatul AUR, Titi Stoica pentru un film acuzator

După ce deputatul AUR, Titi Stoica, l-a acuzat de numeroase ilegalități, prin intermediul unui film publicat pe internet, Alin Nica a anunțat că îl va da pe acesta în judecată și va cere să dovedească acuzațiile aduse. În respectivul film, Nica este acuzat că ar fi păgubit comuna Dudeștii Noi cu suma de trei milioane de euro, pe vremea când era primar acolo. De asemenea, președintele Cj Timiș a spus, în acest contest, că el ar fi primit o serie de amenințări voalate, care vor apărea în toamnă.

Nica spune că a decis să anunțe acest lucru pentru a nu ajunge din nou în situația în care a fost pus după episodul ”Dubai”, când a fost acuzat că a stat la masă cu interlopi și că încerca să le faciliteze acestora o afacere ”tun” cu Aeroportul Internațional Timișoara, partea de cargo.

Acum, Nica încearcă să prevină o serie de noi asemenea acuzații, de această dată el vorbește despre un filmuleț defăimător, pus în operă de deputatul de AUR, Titi Stoica,

”Mai multe voci m-au avertizat că mi se pregătește ceva. Nu i-am ascultat, de fapt i-am ascultat, dar nu am vrut să cred că politica noastă poate ajunge atât de jos”, a spus Nica.

Despre deputatul respectiv, el spune că îl va da în judecată.

„Îl voi da în judecată pe deputatul Ciprian Titi Stoica, sa probeze in instanta ce fapte de coruptie vede el, clare ca lumina zilei. Am vazut ca alti oameni de bine au facut plangeri la ANI pentru banii pe care i-am dat la biserici. Dacă ma uit pe sondaje, biserica, alături de armată, sunt instituții care se bucură de încredere în rândul populației. Astfel de atacuri sunt menite a șubrezi și a strica acest nivel de încredere si acest punct de sprijin din societatea noastră. Am finanțat biserica în calitate de primar, de prese dinte al CJT și voi face acest lucru”, a spus, vineri, Alin Nica.

El a vorbit despre episodul Dubai, despre faptul că cineva ar fi plătit bani buni pentru apariția acelor poze, iar acest nou filmuleț e parte a unui plan concret.

Dar e un episod care mi-a atras atenția, mă refer aici la episodul Dubai. La acțiunea Dubai, îi spun acțiune pentru că am aflat cum a fost pusă la cale, chiar de la câțiva apropiați care au construit această chestie. Știu de persoana care a fost trimisă să îi sucească mințile și să îi ia telefonul celui cu care m-am întâlnit, să zicem episodic atunci la Dubai, să facă print screen-uri din telefonul respectiv. Toate aceste lucruri s-au făcut pe bani grei. Am crezut că a fost un episod izolat și că lucrurile se vor opri. Dar am văzut ieri pe internet, iarăși o mizerie, și sunt convins că avem de afaceri cu un plan bine elaborat, sau cu mai multe planuri bine elaborate, în care se investesc mulți bani. Un deputat de la AUR, nici nu știu cum îl cheamă exact, domnul Stoica cred, a postat un filmuleț. Unul făcut pe mulți bani, pentru că e făcut ca o știre, în care mă acuză de anumite fapte ilegale, de pe vremea când eram primar și comentează domnul Stoica în subsolul acestui film: ”Dragi timișoreni, aceste fapte de corupție clare ca lumina zilei, nu mai pot continua. Duminică pe 2 octombrie haideți cu noi la București, la Universitate”, a spus Nica.

El susține că Stoica își ațâță susținătorii apelând la astfel de manifestări. Filmul în cauză făcea referire la o serie de operațiuni administrative, de vânzare sau schimb terenuri a unor bălti de desecare din Dudestii, din 2007. toate aceste operațiuni au fost deja verificate de DNA, de Parchet și de Curtea de Conturi și nu s-a găsit nicio problemă.

Nica spune că se gândește la familia sa când vede toate aceste ”uneltiri”.

„Am si eu informații, în politica nu sunt doar jigodii, interlopi ratati sau consumatori de droguri, sunt si oameni de calitate, oameni care nu se lasă prinși in acest joc murdar. Știu ce mă așteaptă și sunt imunizat, am trecut prin multe astfel de chestiuni, mi-am pregătit familia pentru ce va urma. Am doi copii și, vă mărturisesc că îmi este greu să le răspund atunci când ei se întreabă de ce tatăl lor este supus unui astfel de tratament, pentru că ei știu că intențiile mele sunt bune și curate” a mai declarat Nica.

Deocamdată nu are informații legate de amenințări la adresa familiei sale, dar că ar fi primit, voalat, asemenea amenințări la adresa sa.

