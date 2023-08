Alin Nica cere primăriilor din Timișoara și Dumbrăvița să rezolve problema predării stâlpilor de troleibuz și de stabilire a traseelor de circulație alternative

Președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, pune presiune pe ceilalți doi parteneri implicați în proiectul de lărgire la patru benzi a drumului județean 691, care leagă Timișoara de A1. Cu contractul de execuție semnat în buzunar, el cere primarului de municipiu, Dominic Fritz, respectiv Primăriei Dumbrăvița, să urgenteze operațiunile birocratice de rezolvare a problemei predării către constructor a stâlpilor de susținere a rețelei de alimentare a troleibuzelor, respectiv de stabilire a unor trasee alternative, pe străzi paralele cu drumul județean, pentru realizarea circulației rutiere din comuna periurbană

Nica revine pe subiect și îi cere lui Dominic Fritz să rezolve problema predării stâlpilor.

”Avem constructor pentru DJ691 dar stăm pe loc până când Dominic Fritz predă stâlpii! Am semnat contractul de lărgire la patru benzi a drumului județean care traversează localitatea Dumbrăvița către Autostrada Vestului, însă, pentru începerea lucrărilor, așteptăm ca primarul USR al Timișoarei să predea stâlpii STPT către Strabag, constructorul care a câștigat licitația. De mai bine de un an, sub diferite pretexte, Primăria Timișoara a refuzat predarea stâlpilor de troleibuz, deși aceasta se încadrează în prevederile contractului de finanțare și este singura soluție avizată de ADR Vest”, a anunțat Alin Nica.

Această abordare ”anti” trebuie să se schimbe, cere șeful CJT. Amânările de orice fel vor depinde acum de decizia primăriei timișorene, mai subliniază acesta,

”Am ajuns în faza în care avem un constructor serios, care a dovedit că are capacitate de execuție, așa că abordarea Primăriei Timișoara trebuie să se schimbe în bine. Orice amânare, chiar și de câteva zile, poate duce la un blocaj și la pierderea de bani europeni, situație care, dacă se întâmplă, va fi din vina exclusivă a conducerii USR a Primăriei Timișoara, în principal a primarului Dominic Fritz care, fie este nepriceput în administrație, fie este rău intenționat”, a mai scris Nica pe Facebook.

Proiectul influențează o comunitate întreagă. Deci, maxim o săptămână are Fritz la dispoziție, spune Nica.

”Când discutăm despre DJ691 vorbim despre o comunitate întreagă, despre oameni care își duc copiii la școală sau vin la serviciu în Timișoara. Pentru acei oameni, timp de 6 luni, implementăm un proiect menit să fluidizeze traficul, să scadă cantitatea de noxe și să construiască piste de biciclete, totul pe bani europeni. Ce are de făcut Dominic Fritz? Să ne dea, în maxim o săptămână, o linie de stâlpi pe care să o returnăm funcțională. Noi am reușit să semnăm contractul cu constructorul cu 2 săptămâni mai devreme ca să putem lucra mai mult și mai bine. Poate Dominic Fritz să își depășească orgoliul politic și să nu mai țină blocat proiectul DJ691? Ce are de făcut Primăria Dumbrăvița? Să gândească rute ocolitoare și soluții pentru asigurarea continuității transportului în comun. Dar soluții demne, nu propuneri de genul legării troleibuzelor la o linie de contact temporară care nu îndeplinește criteriile de siguranță, nici pentru călători, nici pentru angajații constructorului care lucrează sub fire. Nimeni nu își va asuma formarea unui arc electric și pierderi de vieți omenești pentru că STPT și Primăria Timișoara refuză să folosească autobuzele electrice din dotare.”, a încheiat Nica.

