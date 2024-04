Alin Nica: În patru ani, Dominic a schimbat multe în Timișoara. PSD nu s-a schimbat, pericolul e acolo (P)

Alianța dreptei Unite este formată din susținători ai valorilor de dreapta și din oameni care conștientizează amenințarea ca PSD-ul să acapareze întreaga putere în România. Este un pericol cât se poate de real.

Oamenii uită destul de repede anii 2000-2004, perioada Năstase, perioada Dragnea 2016-2020.

În liniște, PSD-ul ne lucrează, pe fiecare dintre noi.

Provin dintr-o filială a PNL-ului, care a fost practic distrusă și acaparată de PSD pentru interesele unor oameni care nu puneau preț pe Timișoara și pe Timiș. Care nu puneau preț pe ceea ce noi credem cu adevărat și doreau să distrugă orice fel de opoziție. PSD-ului nu-i place opoziția în niciun fel. Și nici măcar cei care îndrăznesc să spună că greșesc. De aceea, PNL-ul a fost practic acaparat în momentul de față de către PSD și subjugat total, nu doar în Timiș, ci în România, în ansamblul său.

Mai mare pericolul și mai mare păcatul va fi ca PSD-ul să pună mâna pe Timișoara și pe Timiș. Dacă au fost în stare să-și saboteze propria echipă, cum credeți că se vor comporta când vor fi la butoane în Timiș și în Timișoara. Cu siguranță nu ne va fi bine, cu siguranță timișorenii și timișenii nu vor mai avea acest spirit liber.

De le e frică, domnilor de la PSD? De Dominic Fritz? De Alianța Dreapta Unită?

Le e frică că vor pierde Timișoara. De aceea s-au aliat în această dihanie, împotriva firii, PNL-PSD ca să ia Timișoara ca pe un trofeu și să-l prezinte ca o bază pentru o candidatură comună la prezidențiale. Noi trebuie să spunem nu hotărât acestei traficări a Timișoarei, a Timișului, a spiritului Timișoarei.

Avem primarul Timișoarei, este Dominic Fritz. Avem președintele Consiliului Județean.

Încă două bastioane, ale celor care aleg libertatea de gândire și de exprimare. Ale celor care aleg să spună un NU răspicat pumnului pus în gură de către cei care nu vor să aibă niciun fel de opoziție, celor care gândesc european, celor care vor o Timișoara europeană liberă și deschisă, celor care vor un județ Timiș prosper și în topul celor mai dezvoltate județe din România.

Unii mi-au spus că au fost neînțelegeri între mine și Dominic. Cum justificăm acum o apropiere atât de rapidă și o comuniune atât de strânsă? Ei bine, oameni care împărtășesc aceleași valori pot să treacă ușor peste diferențe care pălesc în fața pericolului cu care ne confruntăm.

Suntem amândoi oameni tineri, amândoi cu gândire europeană, amândoi punem preț pe valorile și pe principiile democrației și ale drepturilor omului și pe libertatea de gândire.

În acești patru ani, Dominic a schimbat multe în Timișoara, chiar dacă mulți îi reproșează anumite lucruri. Aș aminti aici digitalizarea primăriei, recuperarea unei mari părți a patrimoniului Timișoarei, investiții record în educație. Toate acestea alături de deschiderea față de mediul privat care de decenii a fost baza dezvoltării noastre economice, toate acestea sunt fundamentul unei dezvoltări sănătoase a orașului nostru, fundamentul unei dezvoltări sănătoase și durabile a județului nostru și pentru aceasta trebuie să continuăm împreună.

Da, recunosc cu sinceritate, am avut diferențe de opinie. Poate și în continuare vom avea idei diferite și vom dezbate împreună care este calea de urmat. Dar o spun foarte clar, de data aceasta venim cu inima deschisă în fața oamenilor cu un proiect dinainte gândit cu o viziune armonizată între Primărie și Consiliul Județean. Și cu garanția că vom duce o politică administrativă transparentă și cinstită față de oameni.

Proiectul nostru comun Primărie-Consiliul Județeanare patru direcții principale și anume mobilitate, promovarea unui mediu de afaceri competitiv și performant, zonă metropolitană bine dezvoltată și cultura, pentru că trebuie să continuăm anul care a pus Timișoara pe harta Europei din punct de vedere cultural. Cultura poate să fie unul din motoarele de dezvoltare a economiei locale care să aducă mari beneficii și să diversifice paleta de oportunități pe care le avem.

Am fost parte câțiva ani a unei coaliții cu PSD. Am fost printre ei, îi cunosc, dar nicio clipă n-am fost cu ei și mai ales ca ei. Și vă spun că PSD nu s-a schimbat, pericolul este acolo! Indiferent de schimbul de generații, metehnele s-au transmis. Fiecare tânăr psd-ist s-a înfruptat de la izvorul nesecat de înțelepciune a lui Iliescu și a lui Dragnea. De la Iliescu, Dragnea, iată am ajuns la Simonis.

Ei bine, acest pericol l-am văzut transpus foarte plastic într-un șantaj pentru timișoreni și pentru timișeni. Vreți stadion? Votați PSD, altfel tăiem finanțarea de la București. Ne șantajează pe banii noștri! Timișul este un contributor net la bugetul de stat, iar Timișoara merită acest stadion nu pentru că trebuie să renunțăm la principiile noastre, ci pentru că banii care vin și se construiește acest stadion sunt de la firmele noastre, sunt de la economia locală care este liberă și prosperă. Și nu în ultimul rând, pentru că nu traficăm în schimbul unor beneficii de la București valorile, principiile și spiritul care ne definește.

În 9 iunie; trebuie să spunem nu Partidului Unic, dar trebuie să spunem da democrației.

Susțin Dominic Fritz Primar, susținem cu toți Timișoara Unită și Dreapta Unită, atât la județ cât și în Parlamentul European.

