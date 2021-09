Alin Nica, în vizită la Guvernul României. El cere eliminarea restricțiilor de Covid 19 pentru activitatea din școli, HoReCa și sport

Alin Nica, președintele CJ Timiș s-a deplasat la București, unde a purtat discuții cu primul ministrul și cu ministrul de Interne, în vederea eliminării restricționării activității școlilor, HoReCa și a competițiilor sportive odată cu creșterea ratei de incidență a COVID 19.

Nica a devenit cunoscut în întreaga țară atunci când s-a opus carantinării Timișoarei, fiind atunci acuzat de un număr mare de adepți ai unor asemenea măsuri radicale. Ulterior s-a dovedit că avea, în mare parte dreptate. Acum, el cere o serie de măsuri la fel de revoluționare, care se referă la eliminarea restricțiilor legate de funcționarea școlilor, unităților HoReCa și a activităților sportive, legat de rata de infectare cu coronavirus.

”Ieri, la București, am participat la o întâlnire de lucru cu premierul Florin Cîțu și ministrul de Interne Lucian Bode, în cadrul căreia am solicitat ridicarea restricțiilor pentru școli, sectorul HoReCa și activitățile sportive, indiferent de rata de incidență COVID-19, în baza Certificatului verde digital. Solicitarea mea a fost una argumentată și susținută de reprezentanții domeniilor pentru a căror activitate am militat. Timișoara este primul mare oraș din România despre a cărui închidere a început să se vorbească din nou. Am luptat împotriva carantinei și în valul COVID-19 precedent, sub nicio formă nu o voi susține și nu o voi accepta acum. Spre deosebire de data trecută, acum avem instrumente. Trebuie doar să gândim strategic, să ascultăm ce spun oamenii, fie că sunt simpli cetățeni sau reprezentanți ai unor industrii, apoi să luăm acele măsuri coerente care cu adevărat să ajute împotriva COVID-19”, a anunțat Nica.

El e conștient că, la fel ca și anul trecut, va întâmpina o opoziție acerbă.

”Știu că există multă rezistență la schimbare în rândul aparatului de specialitate de la București, că viziunea lor este una strict medicală, axată pe constrângeri. Am întâmpinat ezitări și refuzuri din partea unor oameni care privesc întreaga Românie ca pe un spital, dar am încredere că premierul Cîțu și ministrul Bode, decidenți care au înțeles ce le-am transmis, vor lua măsurile necesare și vor schimba acele prevederi legislative care ‘omoară’ economia, educația și spulberă mii de familii. Dintre cei care, din păcate, se află astăzi în spitale, 97% sunt nevaccinați. Și-au asumat acest lucru și nu vreau să le judec decizia. În schimb, vreau să vorbesc în numele celor care s-au vaccinat, indiferent de motivul pentru care au făcut-o. Aceștia merită protecția, mobilitatea și accesul la servicii care le-au fost promise. Suntem în valul 4 COVID-19, posibil să urmeze și altele. De mai bine de un an spun același lucru: ca și comunitate, trebuie să ne învățăm să trăim cu virusul, iar, ca autorități publice, avem obligația să stabilim măsuri astfel încât școala, economia și sănătatea să fie protejate.

În concluzie, pe lângă respingerea oricărei forme de închidere a orașului și a economiei, am cerut renunțarea la restricții de 50% și 30% raportat la suprafața ocupată în industria ospitalității și acces liber în baza certificatului verde digital”, a mai spus Nica.

